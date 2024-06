¿Quién defiende a Caperucita?

Desde que nos levantamos por la mañana o, incluso, antes, si nos quedamos en la cama abducidos por el móvil o mirando el techo (mucho mejor), empezamos a hacernos preguntas, a muchas de las cuales no les encontraremos nunca respuestas. Solo un ejemplo: acusan en Málaga de maltratar a su bebé a una joven condenada por la muerte de otra hija. La pregunta es ¿por qué estaba en libertad? De cómo se conteste a este interrogante, podríamos, o no, dormir tranquilos.

Una (pregunta) más, muy fácil, ¿quién es el único que te quita dinero, pero no comete un delito porque es legal lo que hace? Sobre estas premisas está construido casi todo, lo demás es aire, como titula Juan Gómez Bárcena su biografía sentimental de España.

De hecho, sabemos que hacerse algunas preguntas puede acarrear fatales consecuencias, ¿verdad, José María Portell, José Luis López de Lacalle, David Beriain, Julio Fuentes…?, entre otros periodistas españoles asesinados por mafias políticas nacionales y de más allá.

Tampoco debe gustarle a la Vieja Dama (Europa), ya del brazo del alzheimer, la investigación de los intermediarios que adquieren armamento OTAN en la Europa del Este -no ya los clásicos AK-47 Kalashnikov- que iba camino del frente de Ucrania y desaparece por complicidades. Después, se venden las armas, entre otros, a los narcos del Campo de Gibraltar tras borrarles los números de serie para hacer difícil su rastreo. Y todavía no interviene la Armada contra estos españoles y marroquíes que nos tienen declarada la guerra. La Guardia Civil y la Policía se juegan la vida, pero llegan hasta donde pueden y les dejan, que esa es otra, pero hoy no toca.

Lo que está claro es que, al lobo, como a Hamás, lo defienden muchos, pero ¿y a Caperucita? Thomas Hobbes escribía con razón que los hombres «manifiestan una recíproca voluntad de dañarse», aunque es más conocida su adaptación de la frase de Plauto, el hombre es un lobo para el hombre, qué le vamos a hacer.

Es como el expediente patinetes, ahora los datos vienen a confirmarlo, es culpable en el 83 por ciento de sus accidentes de tráfico. Pero los políticos esquivan los meteoritos.

Sabemos muchas cosas, pero hacemos como si no. Un botón. El antisionismo crece porque no es transparente en cuanto a su odio, está camuflado de derechos humanos, de lucha contra las injusticias..., de todo lo bonito que se les ocurra. Como escribió alguien, es un antisemitismo que habla del sionismo como si no tuviera que ver nada con los judíos.

Algo parecido pasa con el juicio a Hunter Biden, el hijo de Tío Sam, por posesión de armas cuando era toxicómano de crack, ¿a que no han visto imágenes por la tele del tipo y sí de la última comparecencia, y las anteriores, de Trump ante los tribunales? Es cierto que Hunter no se presenta a las presidenciales de noviembre, pero papá Joe está detrás y conocía sus tejemanejes como lobista en China y Ucrania. Y es que a veces gritamos y otras solo emitimos un chasquido con la lengua, que es lo propio de los filisteos de hoy día.

Pero lo cierto es que la cuenta utilizada para entrar en los móviles de Margarita -está linda la mar con levante- y Marlasca, también fue usada para hackear a activistas saharauis en Francia. Las pistas de Pegasus ya están en la Audiencia Nacional. Blanco y en botella. Pero esperemos que la leche hierva. El caso es que cerca de 250 entidades extranjeras de todo tipo reciben anualmente casi 300 millones de euros en subvenciones del Gobierno español. Los destinatarios de los cuartos figuran en el censo de Hacienda de los grandes beneficiarios de las ayudas públicas. La mayoría de las entidades son africanas, de Oriente Próximo y de Latinoamérica, a cargo sobre todo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, pero… el Ministerio del Interior de Marruecos figura en el primer lugar del ranking. La pregunta, la última, es ¿qué pasará el día que no paguemos? Se admiten pujas al alza. Juan Ramón Jiménez también se interrogaba: