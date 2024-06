¿Una final descafeinada?

El Real Madrid gana 84-76 al UCAM Murcia en el primer partido de la final de la Liga Endesa

Ayer dio comienzo la final de la ACB. En ella se ven las caras el Real Madrid, posiblemente el mejor equipo de baloncesto fuera de la NBA, y el UCAM Murcia. Como siempre el formato es al mejor a cinco partidos, por lo que se llevará el título quien consiga tres victorias. El factor cancha es para el Real Madrid por lo que el conjunto blanco disputará, si fuera necesario, tres partidos de esos cinco en su cancha. Quizás este detalle es el que menos preocupe a UCAM Murcia, puesto que está acostumbrado a ganar fuera de casa en estos play off: ganó 2 partidos en Valencia en cuartos de final y tres partidos en el Carpena en las semifinales que le enfrentó al Unicaja.

Muchos pensarán que no hay final, que el Madrid ganará la Liga y que UCAM ya hizo suficiente llegando hasta aquí, que no podrán competir. Bien es cierto que el presupuesto entre ambos equipos es bastante distinto y que Murcia tiene una rotación muy corta para enfrentarse ante el Real Madrid, no porque así lo desee su entrenador, sino porque las bajas por lesión han hecho mucho daño al equipo de Sito Alonso.

Es como si se hiciera un poco de menos a Murcia, como si muchos pensaran que la final ya fue la semifinal entre Madrid y Barcelona, o que el Unicaja era el único equipo que fuera capaz de plantarle cara al equipo de Chus Mateo. Todo esto tiene su parte lógica de razón, no lo podemos dudar. Pero tampoco podemos poner en duda que UCAM Murcia es muy merecedor de haber llegado a esta final. Lo ha hecho derrotando a equipos con mayor potencial a priori. Valencia es un equipo de Euroleague y Unicaja ha sido el mejor equipo en la Fase Regular de la liga. Sito Alonso y sus jugadores han conseguido desactivar el juego de equipos más fuertes, de llevar los partidos a un terreno psicológico creando dudas, incertidumbre y presión en jugadores de altísimo nivel. Sus continuos cambios defensivos también han desactivado a los entrenadores rivales y, con esas distintas defensas, ha sido capaz de dominar el ritmo de los partidos. A veces no todo el partido, pero sí en los momentos más importantes, en los que se decidía quién se llevaba la victoria.

Otro aspecto digno de mención es que Alonso ha conseguido la mejor versión de muchos de sus jugadores. Ennis ya era un jugador veterano en la liga pero no sé yo si lo he visto jugar tan bien como en estos play off. Kurucs no tiene nada que ver con el jugador del año pasado en Partizán. Bien es cierto que este jugador siempre ha sido un chico con un potencial enorme. Pero la realidad es que ni en la NBA ni en Belgrado dio el nivel que está dando en Murcia. Caupain y Sleva son otros jugadores que están jugando a una gran altura, hasta el punto que ya suenan sus nombres para fichar en otros equipos. Sant–Roos, otro jugador de un gran nivel que ha estado en alguno de los mejores equipos de Europa, pero que parecía que sus mejores partidos ya los había jugado. Pues parece que ha rejuvenecido y está jugando muy bien en ataque y en defensa. O Morin, que se incorporó al equipo por las lesiones de otros jugadores y que está dando un rendimiento impresionante. Vamos, que parece que lleva en el equipo toda la temporada.

Fui uno de esos tontos que pensaba que Unicaja iba a pasar por encima de Murcia. Incluso prefería a Valencia como rival por aquello de que la presión por sentirse favorito ante Valencia sería menor en el Unicaja y por ver partidos de mayor nivel físico y más igualados. Ahora tengo que reconocer que UCAM Murcia me ha encantado. El baloncesto que hacen te puede gustar más o menos. Seguro que si estuviera la plantilla al completo la propuesta del equipo sería otra. Pero, amigos, en el nivel profesional solo vale ganar y da igual el camino que escojas para conseguirlo.

Murcia ha sido capaz de controlar el ritmo de los partidos, de que se jugara a lo que ellos querían, de medrar en las cabezas de sus rivales, incluso de que Valencia o Unicaja no supieran o pudieran desarrollar su baloncesto. Pero es que, además, cuando llegó el momento de que aparecieran las estrellas o los líderes de los equipos, los únicos que aparecieron fueron los de UCAM metiendo canastas de un enorme valor por la importancia y por la dificultad de los tiros que anotaban.

¿Serán capaces de hacer lo mismo contra Real Madrid? Pues lo vamos a ver. Lo que es seguro es que lo van a intentar y que no se van a arrugar. Van a pelear cada partido y que nadie dude que como algún partido se le ponga a tiro los líderes en la pista de Murcia jugarán con valentía esos momentos.

Veamos los partidos con interés, no pensemos que todo está decidido por respeto a quien ha conseguido clasificarse para la final por méritos propios y porque, además, es bueno para el baloncesto que haya final.