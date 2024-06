Cartas de los lectores

Seguridad en los mercadillos

El pasado martes, en el mercadillo del Puerto de la Torre una ráfaga de viento levantó literalmente la estructura de un puesto de frutas. La tragedia estuvo a punto de producirse ya que hierros y cajas volaron como hojas de papel. ¿No sería posible anclar esos armazones al suelo para que no se produzcan incidentes como este, que pudieron ocasionar una auténtica desgracia?

Antonio Peralta. Málaga

Que no se muera

No, yo no soy de esos, curas inclusive, que rezan para que se muera el Papa. Al contrario, por amor al prójimo, deseo que dure lo más posible; porque después de lo que acaba de decir en una semana sobre las mujeres y los homosexuales, pronto no va a quedar en su asociación ni Dios; al menos, ese del que él habla para que le traten, siendo lo que es, como a un rey.

Alejandra Brea Romero. Málaga