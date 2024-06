Hemos votado a un friki

Luis 'Alvise' Pérez. / EFE

Probablemente tú tampoco hayas votado a Alvise, porque si lees los medios tradicionales como este no eres carne de cañón para Luis. Yo tampoco lo he votado, pero los españoles hemos mandado a tres nuevos políticos a Bruselas, así que toca apechugar por haber promocionado a un friki. Ya llevamos a Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisión, y 600.000 españoles votaron a Ruiz Mateos. Parece que no hemos aprendido la lección y seguimos jugando con nuestro voto en momentos cruciales.

Hay tres claves para entender a Alvise. La primera es que ha encontrado un nicho: el de los españoles que creen que vivimos en la selva. España está en la parte alta de los países según los índices de seguridad. Por ejemplo, vivimos con menos criminalidad que en Alemania. Pero Alvise ha colocado un mensaje que le ha servido: ser el Bukele español. Ni España necesita un Nayib Bukele ni un líder como Bukele tiene cabida en Europa. Había otros ejemplos, pero decidió jugar con la carta más alta. Pretende montar una macrocárcel para políticos corruptos, como si en España hubiera suficientes corruptos para llenar una cárcel tradicional. Llevar la política hasta el extremo solo puede romper la cuerda de la convivencia.

Otra clave es el ataque frontal contra Pedro Sánchez. «Te vamos a meter en prisión». Al sevillano le está funcionando, pero sabe que está jugando con votantes desesperados abiertos a creerse cualquier cuento, como el de que hay derecho a condenar a un presidente a las bravas. Este discurso populista y simplista resuena en un sector en el que los mensajes vacíos pero grandilocuentes vende. En una democracia consolidada como la española, es peligroso jugar con la idea de encarcelar a líderes políticos por motivos partidistas. Este tipo de retórica no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también polariza aún más a la sociedad, justo lo que necesitamos.

Además, Alvise ha sabido rodearse de la flor y nata. La fiesta de celebración de los resultados la hizo en su cuartel general, la sala Cats, una discoteca a la que yo iba cuando estudiaba en Madrid. No solo eso, sino que su mitin de la victoria contó con la inestimable presencia del predecesor de este friki, Francisco Nicolás. Esta elección de lugar y compañía no es casual. Alvise sabe muy bien que el espectáculo y la provocación son herramientas poderosas en la política moderna. Rodearse de personajes controvertidos. Sin embargo, detrás de este espectáculo hay una falta preocupante de seriedad y de propuestas viables para abordar los verdaderos problemas.

Hemos mandado un friki a Europa y eso nos puede costar mucho. El Parlamento Europeo, con sus complejidades y desafíos, necesita líderes con visión y capacidad para trabajar en equipo, no showmen que buscan protagonismo. Alvise representa una tendencia preocupante de la política moderna: la superficialidad y el sensacionalismo.

Aunque pueda parecer mentira, quien más ha celebrado la llegada de Alvise es el PSOE de Sánchez. Poco han tardado las ministras Alegría o Montero en sacarlo a pasear para atizar a un PP que pasaba por allí. La legitimación de Alvise como actor político ha venido de la mano del presidente Sánchez, que le ha dado carta de naturaleza en una campaña en la que ha necesitado tirar de él para embarrar el mensaje.