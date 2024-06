Ser antisemita desautoriza

Toda mi vida he visto películas de judíos. En Semana Santa, siempre vuelvo a visionar: ‘Ben-Hur’, ‘Jesús de Nazaret’, ‘La pasión de Cristo’ y otras referentes a la vida y muerte de Jesús. También me gustan las películas sobre el Holocausto judío: ‘La lista de Schindler’, ‘El pianista’, ‘La vida es bella’, ‘El niño del pijama a rayas’, etc. Son algunas de las que no me canso de volver a ver. Pero siempre me han parecido muy alejadas de la realidad actual. Pero el 7 de octubre, después del atentado de Hamás al pueblo judío y la posterior declaración de Estado de Palestina por parte del Gobierno español, algo ancestral y latente se despertó dentro de mí. Yo soy hombre y no sé lo que es parir, pero siento un instinto maternal por Israel... Es algo muy fuerte y tierno. Es algo ensordecedor y silencioso. Es algo gigantesco y minúsculo. A partir de aquel día, han vuelto a mi recuerdo algunas frases antisemitas por parte de algunos de mis amigos que me ponen enfermo. Que me irritan. Que me soliviantan. La señora Pilar Rahola dice que el antisemitismo está creciendo en muchos países. No me gusta amenazar, pero he de advertir al mundo entero que el que se comporta de esta manera tan despreciable con esta buena gente se las verán conmigo. ¡Ya vale de hacerles sufrir! Parece mentira que haya tanto racismo...