Elegancia guayaberil. / Álex Zea

Me ha salido una publicidad de guayaberas en Instagram. Hombre, al fin se ponen creativos. Las guayaberas están de moda. Yo me resisto porque la guayabera me pide sombrero y puro, alpargatas y malecón. O en su defecto, chiringuito. Toda la mar enfrente y la tarde libre. Otro roncito. No se puede. No siempre.

Se han popularizado y ya es fácil toparte con guayaberas que exhiben, incluso tertulianos serios y de todo signo en platós, programas y entrevistas. Yo me sentiría un poco desnudo preguntándole en guayabera a Sánchez por lo del Consejo General del Poder Judicial aunque sí fuera él el que llevara guayabera tal vez se me haría más cómodo hacer preguntas incómodas. Con Feijóo no hay ese problema y dado su origen galaico le iría mejor un chubasquero, que puede proteger de la lluvia fina o gruesa aunque de las preguntas protege poco.

La guayabera es una variante de la camisa tradicional que se caracteriza por su corte más recto, su holgura y la presencia de bolsillos. Su origen se remonta al siglo XVIII en Cuba, donde el clima cálido y húmedo requería de una prenda fresca y cómoda.

Este párrafo que acaba de leer no es producto de la erudición del cronista (me está pasando como a Yolanda Díaz, que hablo de mí en tercera persona). Es un texto sacado de la Inteligencia Artificial o de Google, o de ambos. No sabemos, no sé, si la IA se volvería loca si le encargásemos un texto sobre los textos con guayabera. Hay textos que, en efecto, parecen protegidos, encapsulados, casi preservados para que nadie pueda entenderlos. Habría que ir quitándoles la guayabera.

Las guayaberas se usaban para llevar guayabas en los bolsillos. Ahora solo queda saber qué son guayabas. Recuerdo que hace años, se ha perdido el término, muchos hombres mayores llamaban guayabo -en masculino- a una chica guapa: Fulanito está saliendo con un guayabo que no veas. Y en ese plan. La guayaba es una fruta. Parece incluso que ahuyenta los resfriados.

No sabemos si llevar guayabera será como llevar chándal: una plaga. O moda pasajera. La gran variante es que ahora la lleva gente joven. También. A mí no me disgusta esta prenda. En los demás. Se dan incluso casos de gente a la que le queda bien y que con ella no parece un hacendado esperando el chófer ni un jubilado buscando palique en un paso marítimo. Qué calor.