Palabras del historiador y analista de relaciones internacionales, D. Florentino Portero que yo comparto: «Los Acuerdos de Abraham son un conjunto de acuerdos políticos firmados en septiembre de 2020 entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán, con la mediación de Estados Unidos. Estos acuerdos tienen como objetivo normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y estos países árabes, lo que supone un cambio significativo en la política regional. Esto a Irán no le conviene que se lleve a cabo y por eso manda a Hamás que ataque Israel el 7 de octubre para deshacer ese acuerdo. ¿Cómo? Después del criminal ataque de Hamás, Israel entraría en Gaza provocando muchas muertes ya que Hamás utilizaría a lo gazatíes y rehenes como escudos humanos, por eso mueren unos y otros, mientras ellos se esconden en túneles. La muerte de tantas personas en Gaza iba a ocasionar que la gente dijera de Israel: «Mira qué malos son los judíos que matan a niños y personas indefensas». Lo que busca Irán es aislar a Israel para alcanzar sus objetivos. Esto no va de árabes contra judíos, esto va de Irán e islamistas contra árabes e Israel. Hamás tiene como objetivo, a través de la presión de las calles, cambiar los gobiernos de Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos, Marruecos y Baréin,. Que son los países que iban a firmar los acuerdos de Abraham». No dejemos que Irán y los islamistas se salgan con la suya.