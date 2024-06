El asesino a punto de salir

Los resultados electorales del pasado domingo, las europeas, como dicen los gregarios sin entender que Europa no tiene parlamento, solo la UE, y no decisorio, dan para todos los gustos y un poco más. Ese plus es el de nuestro carácter español. Porque que el PSOE no reconozca que ha perdido en escaños y puntos, es de John Kennedy Toole. Y que los dos diputados de más del PP provoquen en Feijóo ese sueño húmedo con PNV y Junts es para salir corriendo. En cuanto a Vox, no solo resiste la hemorragia de Alvise, sino que sube bajo esta tormenta, y de Sumar qué vamos a decir si no que vuelve a fracasar. También es cierto que Podemos solo ha conseguido dos nóminas, una para Montero, la compañera del Rayo Vallecano, y la otra para Isa Serra, que las cosas están muy apretadas. En cuanto a Bildu, solo uno le corresponde, pero es la fuerza más votada del País Vasco, ojo a la puerta que está entreabierta. Pero no seamos provincianos, lo más importante ha pasado más allá de los Pirineos, en Francia, Italia, Alemania…, han ganado, o están a punto, los que aquí llama la extrema izquierda pues… la extrema derecha.

Pero a las pocas horas de conocido el recuento, el presidente abandonó suelo español, no camino del exilio, como el Emérito, sino en vuelo a Jordania, así se evitaba comparecencias engorrosas y tanto interés por su mujer, que ya cansa (el interés). Pero el que comparece una y otra vez es Jorge Mario, que sigue con el sonsonete del «mariconeo» en el Vaticano molestando más a los suyos, que eso es lo grande, y con gran gozo de los contrarios, curiosa manera de hacer fieles que tiene el pibe.

Ahora, una cosa es que los árboles no nos dejen ver el bosque y otra que no veamos ya los árboles. Por eso, hay que reconocer que el preso en aislamiento en Archidona que llenó su celda de agua y jabón, golpeando a los funcionarios que al entrar resbalaban, es un ejemplo de ingenio del mal, y es que «los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz» (Lucas 16, 8). Después está ese principio benéfico de la reinserción social en el que casi nadie cree pero que viste bien. Ya que tratamos de los malos, estoy con Agustín de Hipona: sin justicia, ¿qué otra cosa es el Estado sino una gran banda de ladrones? Por cierto, que el Gobierno vasco otorgó en mayo el tercer grado penitenciario a cinco etarras más. Uno es Igor Solana Matarrán, condenado por asesinar al concejal malagueño José María Martín Carpena, al fiscal Luis Portero y al militar Muñoz Cariñanos. De momento, la Fiscalía ha recurrido la medida a la espera de la Audiencia Nacional. Pensando en aquella noche del 15 de julio de 2000 en el que las hienas atacaron de nuevo, llega Karla, como siempre sin ser vista. Damos un largo paseo de confidencias y me lleva al Caleño. Se come muy bien y la atención del personal es superior a la de un chiringuito común. Me habla de Ignacio Cembrero, yo le recuerdo a Domingo del Pino. Ahora que Mohamed VI inicia sus vacaciones en el norte de Marruecos, me dice, supongo que por la seguridad que le acompaña -entre otras, dos patrulleras- disminuirá el trasiego de pateras por el Estrecho, si él descansa nosotros también. Otra cosa muy distinta es Trasmediterránea, que borra el nombre de ‘Ciudad Autónoma de Melilla’ a un ferry que inicia operaciones con Nador. Claro, el presidente Imbroda manda a la naviera a hacer puñetas. Y si la Guardia Civil le pide ayuda a este vecino para detener al piloto de la narcolancha que arrolló, matándolos, a dos guardias civiles en Barbate, espérate sentado que de pie te vas a cansar, salvo un regalo a cambio. Durante el café, me da la mala noticia, las novelas de Ian Fleming ya están siendo censuradas hasta convertirlas en políticamente correctas. Pobre Bond, James Bond. Un poeta español, Eduardo Haro Ibars -en mi opinión, con Panero, los malditos más grandes bajo tierra-, escribió:

(…) no basta un camaleón color aurora

no basta un espejo lleno de sonrisas no basta

entre los dos la nieve petrificada

hay rumor de elefantes furiosos

la satiriasis de la selva se hace patente

guante de piel ni un solo bar abierto (…).

