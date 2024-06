Un cuarto de siglo de buen periodismo

El pasado día 25 de mayo celebraba su veinticinco aniversario el diario La Opinión de Málaga, en un acto que contó con la presencia de Javier Moll, presidente de la Editorial Prensa Ibérica; y unos días antes, hacía lo propio su colega Málaga Hoy, que cumplía veinte años. Muy pocos frente a los ochenta y siete años del veterano diario Sur, pero el tiempo suficiente para haber contribuido a transformar el ecosistema periodístico malagueño. Acaban pues de cumplir años dos periódicos que, disfrutando ya de su mayoría de edad, afrontan el futuro con la energía de su todavía juventud pero también con la incertidumbre de los convulsos tiempos que corren. Como ciudadanos hemos de celebrar que un diario cumpla años, porque muchas iniciativas periodísticas nos tienen acostumbrados justo a lo contrario, a que desaparezcan después de una corta vida. Cuando el 25 de mayo de 1999 nace La Opinión de Málaga de la mano de Prensa Ibérica, y bajo la dirección de uno de nuestros grandes periodistas, Joaquín Marín Alarcón, se oyeron muchas voces críticas con la aparición de un nuevo medio local; lo mismo que ocurrió cuando en 2004 nació Málaga Hoy. Básicamente, porque venían a compartir con el diario entonces hegemónico, el diario Sur, el mismo espacio informativo.

Ha transcurrido un cuarto de siglo, y la presencia en este espacio de La Opinión de Málaga ha sido fundamental; porque dicho espacio no solo se ha compartido y transformado, sino que también se ha extendido a las ediciones digitales y a las redes sociales, allí dónde se han ido desplazando los lectores y usuarios. Y no es menos cierto que, con independencia de la distribución de ese espacio, que siempre depende de las estrategias de mercado y de las simpatías que genere en los ciudadanos, la coexistencia de varios diarios locales que comparten una misma visión profesional del periodismo es una suerte que tiene la provincia de Málaga.

Además, el diario La Opinión de Málaga nació ya asentado sobre una tradición periodística muy sólida, personificada -como ya hemos señalado- en Joaquín Marín, quien antes de hacerse cargo de la dirección ya había sido director del diario Sur, y director general de la RTVA, y cuya figura sigue siendo uno de nuestros grandes referentes periodísticos. Lamentablemente, fallecería en 2017. Joaquín Marín fue el gran promotor del periódico, cuya salida venía preparando desde 1996, y al que dirigió en dos periodos (1999-2003 y 2008-2010). Tras su primer mandato, le sucedió en el cargo Tomás Mayoral González (2003-2008), impulsor de las primeras ediciones digitales, y en la actualidad director de desarrollo de nuevos proyectos de Prensa Ibérica para la zona mediterránea. Posteriormente, tras el segundo mandato de Joaquín Marín, se hizo cargo de la dirección Juan de Dios Mellado Pérez (2010-2018), actual director general de la RTVA, durante cuya etapa continuó la consolidación del diario. Y en la actualidad, José Ramón Mendaza (d. 2018), muchos años Subdirector, quien contribuyó activamente a su transformación digital, y que desde 2018 asume el reto principal de mantener vivo el espíritu fundacional del periódico en un contexto de permanentes cambios tecnológicos, económicos y políticos, y en una sociedad que atraviesa un cierto desapego de la información. A todos ellos habría que sumar a lo largo del tiempo a una pléyade de periodistas comprometidos con su profesión, muchos de los cuales fueron jóvenes egresados de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, que afortunadamente también han acabado siendo cantera para el conjunto de los medios locales. Además, quiero destacar aquí entre otros a quienes tienen alguna responsabilidad en su publicación diaria. A José Mª de Loma, Virginia Guzmán, Juan Ramón Gil, Víctor Gómez, Miguel Ferrary, y a Emilio Fernández; así como a Raúl Rico y a Luis Villatoro, en el plano empresarial. Y a muchos otros que día a día contribuyen a sacar el periódico a la calle en papel y en digital. Desde sus inicios La Opinión de Málaga ha hecho un periodismo moderno, abierto a los nuevos temas que demandaba la sociedad y comprometido con el periodismo veraz y responsable que necesitaba y sigue necesitando nuestra democracia. Su adaptación paulatina al nuevo escenario tecnológico sin renunciar a los principios y valores del periodismo ha sido valiente y arriesgada. Y hoy es una realidad.

En aquellos años de reactivación del periodismo local, en los que nacieron La Opinión de Málaga y Málaga Hoy, hace ya más de veinte años, me preguntaba un periodista de otro medio local nacido en 2003 al socaire de aquel esplendor periodístico, El Correo de Málaga, diario del Grupo Prisa, pero de corta existencia, si había sitio para tres o más periódicos locales en un entorno como Málaga. Mi respuesta fue entonces afirmativa, aunque no estaba basada ciertamente en el análisis de la cuenta económica de los diarios, ni en el espacio que tenían que disputarse, sino en la cuenta social y en los beneficios informativos que esos medios aportaban. Y así ha sido, al menos durante estos veinticinco años. Esperemos que siga siendo así, o mejor, gracias al esfuerzo empresarial y periodístico realizado por estos medios locales para continuar saliendo a la calle cada día durante todo un cuarto de siglo. Paradójicamente, el medio que me hacía aquella pregunta desapareció pronto, pero permanecieron hasta hoy los otros tres grandes diarios.

Quiero dedicar estas líneas a los periodistas y a las empresas editoras que, como los de La Opinión de Málaga, siguen practicando de forma ejemplar el periodismo, en un momento en que éste es una necesidad imperiosa de nuestra democracia. ¡Larga vida a la prensa!

