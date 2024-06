Espadas en alto

El secretario general del PSOE A, Juan Espadas / EP

Especular en el PSOE tiene más afición y vicio que Victoria Federica con Roca Rey. A puerta gayola esperaban muchos las europeas para encarar el Ministerio que deja vacante Teresa Ribera. Vamos Juan no renuncia. Me refiero a heredar el ministerio con su cartera y todo, ahora que en Andalucía aprieta el calor y ya ni el lino lo soporta.

En el PP también esperan ansiosos que Paco de la Torre se tome unos días o años de reflexión, y se ponen malos cada vez que lo ven haciendo deporte o bebiendo zumo de tomate a bocajarro. «Éste no se nos jubila nunca», le dijo el de Diputación al de Génova. A Espadas por perder y a De la Torre por ganar, los suyos desean mandarlos aunque sea al próximo festival de Eurovisión, que tampoco será difícil mejoran resultados.

Los últimos cambios en el PSOE de Andalucía y Málaga fueron una cagada monumental. Con Venga Juan muchos creímos tontamente que era aire fresco, una negligencia que acabó en tragedia electoral y traición a su propia madre -política, se entiende-, pero con Daniel y su Tamakoldo fue con dolo -a sabiendas-, con nocturnidad -la primera noche del congreso regional del 6 de noviembre de 2021 en Torremolinos antes de los bailes lascivos en Atrévete- y alevosía -antes del otoño ya se había cocinado esa porquería-.

Dani Pérez no está solo en la responsabilidad de la indigencia a la que han condenado a la organización en una de las provincias con más crecimiento demográfico y económico de España: sus promotores, algunos de los desencantados de hoy -no he escuchado a nadie decir: «me equivoqué, no volverá a ocurrir»- y algunos que aún no han despertado de sus sueños húmedos.

El hombre tranquilo -Juanma, se entiende- se ha echado a dormir y con su andar pausado y sonrisa a medias va acumulando mayorías y ya hasta gana las europeas. ¡Toma Moreno!

La generosidad de la gente con el PSOE es infinita, aún en lo peor aguanta cerca aunque no meta la papeleta, dispuesta a escuchar o sentir que aún hay vida después de su pequeño Nicolás.