Asalto al tren de Glasgow (remake)

Exterior del Parlamento Europeo / L. O.

El escándalo es sobresaliente, los llamados populares y socialistas europeos repartiéndose los cargos de la UE como en el patio de Monipodio, ¿y lo que ha votado el pueblo no vale?, pero ¿no han ganado las elecciones los presuntos populares?, que si Von der Leyen al frente de la Comisión, Antonio Costa para el Consejo, pero solo la mitad de la legislatura, y Kaja Kallas para Alto Representante... El Rastro en Madrid o la Plaza Jemaa el Fna en Marraquech son templos de vírgenes al lado de la corrompida Bruselas. ¿Esta es la Europa que nos proponen los buhoneros? Por cierto, ninguno de los traficantes de cargos tan bien remunerados ha sido elegido democráticamente para puesto alguno, como no sea el de europarlamentario, los europeos no elegimos al presidente ni a nadie de quienes nos gobiernan, ¡y se llevan la alícuota parte de los impuestos de los españoles!, ¿o es que todavía no nos hemos enterado?, o no nos queremos enterar, que es peor.

Es cierto que aquí tampoco ha sorprendido la decisión -se anunció en un mitin antes de que se emitiera- del Tribunal Constitucional respecto a Maleni (para los compis) Álvarez. Y son catorce los condenados sujetos a revisión de exámenes. A los golpistas se les amnistía y a los autores del caso de corrupción (solo 680 millones de euros, más que en el mítico asalto al tren postal de Glasgow, que nada tiene que ver) más voluminoso de Europa, el Gobierno hace todo lo posible para que se les aplique Voltadol y baje la inflamación de la pena. Pero quien tiene mérito es Bildu, calladita, no como Junts y ERC, en sus acuerdos secretos con el Gobierno: los etarras en el País Vasco, acercaditos a casa y en transporte público, y después a la calle, que para eso cedí las transferencias a la ultraderecha vasca, Jaungoikoa eta lege zaharra, Dios y ley vieja.

También resulta especialmente sangrante -literalmente-, la violación en grupo, por adolescentes -»la generación más preparada de la historia», diríamos aquí-, de una niña judía de 12 años, con soflamas antisemitas incluidas, el pasado día 15 en Courbevoi, Francia, y con amenazas de muerte en caso de que denunciase el estupro. Sabemos que el proceso de Núremberg contra los jerarcas nazis tuvo lugar en la histórica ciudad alemana del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, pero ¿se celebrará otro para juzgar los crímenes de los antisemitas de hoy contra el pueblo judío?, tengo que consultarle a Josep, ahora que tiene más tiempo. Me viene a la memoria el Gran Mufti de Jerusalén, líder palestino musulmán, que llevado de su profundo antisemitismo fue durante la Segunda Guerra Mundial aliado de los nazis, ayudándoles a crear unidades de las Waffen SS integradas por musulmanes bosnios. En su entrevista con Hitler le pidió su apoyo para impedir el establecimiento en Palestina del hogar nacional judío imputándosele, incluso, el haber sido conocedor del Holocausto. ¿Se acuerdan? Pues eso.

Pero en casa estamos liados con los asuntos de siempre, ¿qué hacemos con Juan Espadas?, cuatro derrotas consecutivas le contemplan, ¿y con Dani Pérez, al que ya se le sublevan los veteranos con manifiestos y otras banderas? Por menos, le dieron un puntapié a Susana. El PSOE es un partido que tiene una teoría del poder -es mío-, mientras que el PP recoge las migajas de la mesa cuando sus señores ya se han levantado. Maquiavelo lo estudió, hay que leerlo por las mañanas antes de salir a la calle para entender lo que te vas a encontrar ahí fuera.

Otros, no se quieren quedar atrás. El exalcalde de Rivas, IU, que algo queda, gana una plaza en su Ayuntamiento a la que solo se presentó él. Pedro del Cura, que así se llama el cantante, tuvo la vara en el pueblo durante ocho años y ahora ha conseguido la única vacante a Técnico Superior de Administración Especial sin ninguna oposición. Chulísimo, diría Yolanda. Mientras tanto, quieren obligarte a que reserves un turno en el restaurante, después a la calle, que vienen otros, pues va a ser que no. Menos mal que a don Luis de Góngora le dio por escribir estos versos:

Varia imaginación que, en mil intentos,

a pesar gastas de tu triste dueño

la dulce munición del blando sueño,

alimentando vanos pensamientos,

pues traes los espíritus atentos

sólo a representarme el grave ceño

del rostro dulcemente zahareño

(gloriosa suspensión de mis tormentos)…