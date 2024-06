La población española aumenta en riesgo de pobreza y exclusión social

La economía de las familias españolas no va al compás del PIB y esto provoca el aumento del número de hogares que llegan con dificultades o no llegan a final de mes. La crisis inflacionista, la precariedad del empleo o el incremento de la presión fiscal hacen que el porcentaje de población aumente en riesgo de pobreza y exclusión social.

La Unión Europea propuso el indicador AROPE para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la Estrategia EU2020 y que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social

España es la economía número 15 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2023 fue de 1.573.754 millones de euros 1.701.700 millones de dólares, con una deuda del 107,7% del PIB está entre los países con más deuda respecto al PIB del mundo.

Presenciando a diario, en ciudades y pueblos de nuestra España, las dificultades que tienen muchas personas, para poder comer el pan de cada día. Viendo en nuestras calles, colas en instituciones para pedir un plato de comida, personas pidiendo por todos lados unas monedas para poder subsistir día a día.

¿No se nos cae la cara de vergüenza?

No entiendo, quizás sea muy torpe, cómo al ver en nuestro parlamento a nuestros representantes faltándose el respeto, subiéndose los sueldos y dietas cuando les viene bien y con el beneplácito de todas sus señorías.

¿Por qué no aúnan esfuerzos todos los grupos políticos y se solucionan los problemas cotidianos de subsistencia al pueblo?

No basta con subvenciones controladas, que lógicamente hay que dar a las familias que verdaderamente lo necesiten, sino que hay que crear puestos de trabajo, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que dan de comer a muchas familias, facilitar a capitales extranjeros y nacionales para que inviertan en industrias y fomenten la riqueza en nuestro país.

No me olvido de nuestra juventud, tan mal tratada y que deberíamos cuidar con la mayor presteza e impedir por todos los medios que se nos vayan a otros países. Tenemos una parte de nuestra juventud extraordinariamente formada en ingenierías, sanidad, investigación de todo tipo etc. y en vez de invertir en ellos y pagarles como merecen, por sus capacidades y esfuerzo; después de haberlos formado aquí e invertir en su formación, somos tan memos que se aprovechan otros países de su formación a coste cero para ellos.

Por favor reaccionemos de una vez por todas y exijamos a nuestros políticos que tomen conciencia de que están al servicio del pueblo.