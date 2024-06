Según la biología los animales tienen un ciclo vital que abarca desde su nacimiento hasta su muerte. De pequeña, en la escuela, lo estudié de la siguiente manera: los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así, todo seguido y de carrerilla, memoricé los pasos que tiene la vida de los humanos, porque somos seres vivos, animales.

A grandes rasgos no parece que la vida tenga muchas complicaciones, en fin, solo es nacer, crecer, (que son cosas que ocurren sin que hagamos mucho). Es como si la existencia se resumiera en quedarse quieto esperando a que los procesos biológicos vayan siguiendo su curso, porque todo llega, despacio, sin prisa, a su tiempo. En 1654 el pensador Blaise Pascal afirmó que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para quedarse tranquilamente solo en una habitación. Con esto ponía de manifiesto algo que Schopenhauer concluiría en ‘El mundo como voluntad y representación’ y no es otra cosa que la incapacidad del hombre para desear. Según Schopenhauer, el hombre desea algo y cuando lo tiene pasa a otra cosa. Es esa eterna insatisfacción la que nos trae la infelicidad y la angustia. La cuestión es que no sabemos muy bien por qué no podemos quedarnos tranquilos en una habitación, aunque eso nos produzca infelicidad y desasosiego. Nos enfrentamos a un mundo que nos es hostil y además luchamos unos contra otros por motivos banales, fútiles, nimios, baladíes, como los religiosos, los políticos, la orientación sexual…

Además, es curioso cómo a pesar de ser definidos por uno de los filósofos más importante de occidente como animales racionales, creemos tener la razón en todas nuestras creencias y posturas, por lo tanto, el que no piense como nosotros está contra nosotros. Es así como se radicalizan las posturas y aparecen los «salvapatrias» de la ideología que sea prometiendo que van a traer el orden y la libertad y el trabajo y la calma. Yo no me fío mucho, ya hemos tenido experiencia con eso de «yo soy la solución, votadme» y no fue bien. Fue tanta la barbarie ocurrida que hubo que reescribir los derechos humanos para que nunca volviera a pasar. Y aquí estamos, tentando a la suerte una vez más.

Pasa el tiempo, pasan los ciclos biológicos, pasa la vida, y tengo la sensación de que estamos en el mismo sitio. Que sí, que tenemos mucha tecnología y muchas series en las diversas plataformas, pero como seres humanos y como individuos estamos en el mismo sitio. La ultraderecha ganando posiciones y nosotros tan tranquilos como si no supiéramos lo que se nos viene encima.

