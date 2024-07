Con Biden, pero Biden con

De las presidenciales USA dependen grandes cuestiones que sí o sí nos tocan, de la lucha contra el cambio climático a la guerra de Ucrania y el paraguas defensivo de Europa. ¿Está Biden capacitado para gobernar?, ¿tirará la toalla? Su papel en el debate ha sido penoso, pero despistes y meteduras de pata son la historia de su vida, mientras que en su mandato (y es lo que debería contar) ha acreditado firmeza, determinación y prudencia. Aunque el hombre tenga su edad, es solo 3 años y pico mayor que Trump o Lula Da Silva (y uno menos que Felipe González, últimamente en campaña para reina madre del PSOE). No me toca decir a los demócratas lo que deben hacer, pero, como no es bueno cambiar de caballo en mitad del río, si yo fuera ellos empezaría a peregrinar a la casa de Michelle Obama, de rodillas si hace falta, para convencerla de que acceda a ir de vicepresidenta y rueda de recambio.

Suscríbete para seguir leyendo