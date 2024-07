El regidor de la ciudad de Málaga, fiel a su ideología, está llevando a cabo la nueva desbandá, expulsando a las nuevas generaciones de malagueños de la tierra donde nacieron. Las armas de hoy, no son las del año 36, donde murieron miles de malagueños, hoy las armas son la falta, escandalosa, de alojamientos dignos para la ciudadanía autóctona, tal y como contempla la Constitución, y la visión, cortoplacista, de todo por y para el turismo. El regidor, no solamente, no cumple con lo previsto en la Constitución, sino que se permite de insultar a los jóvenes malagueños, afeándoles que, si no consiguen comprar o alquilar un alojamiento digno, es porque no han conseguido tener buenas notas, y ahora en su más reciente declaración, pretende que si una señora trabaja no tiene porqué tener problemas de alojamiento, obviando que hay miles de trabajadoras/es que no consiguen llegar a fin de mes, las mismas/os que contribuyen a la buena marcha del turismo, mientras las políticas del Ayuntamiento permiten la escandalosa expansión de los alojamientos turísticos, para gran regocijo de los fondos buitre. En esta ciudad, sólo los abanderados y adeptos del regidor prosperan, no hay más que ver la destrucción del comercio local y tradicional de Málaga desapareciendo, todo comenzó con la construcción del metro y ahora los comercios que no están volcados al turismo no sobreviven. ¿Se ha preguntado alguna vez el regidor si con los gastos contraídos con la pésima gestión de los suelos expropiados y las multas millonarias, pagadas con el erario público, con el fiasco del museo de la gemas, cuantos alojamientos dignos se podrían haber construido, o cuantas rehabilitaciones de los barrios se hubieran hecho para permitir a los malagueños vivir con dignidad donde tienen sus raíces, sin necesidad de verse obligados a expatriarse? Cuando ya no queden malagueños, el regidor emprenderá una de sus aficiones preferidas, construir un nuevo museo, donde la población foránea pueda descubrir que, aquí hace tiempo vivían malagueñas/os.