De una puñetera vez

Uno no es malhablado más allá de las interjecciones que nos brinda nuestra brillante lengua y más allá de de la idiosincrasia sureña que nos distingue del norte, como expresara Benedetti en aquel alegato que él denominó «El sur también existe». Le aseguro, amable leyente que el título originario de este artículo era «De una puta vez», pero, para con usted habría sido una ordinariez que usted no merece.

Hoy me duele el sur, nuestro terruño patrio del sur, y me duele la desbandá que contra el turismo han provocado nuestros propios errores y horrores, que para demasiados muchos no son errores ni horrores, sino aciertos, éxitos, savoir-faire, inteligencia y paciencia... ¡Quién da más...! Para ver cosas, estar vivo, dicen los lojeños.

Otros artículos de Juan Antonio Martín 725 palabras Llegó el verano 725 palabras La imaginación... 725 palabras Por ilación

España, históricamente instalada en las primerísimas posiciones del ranking turístico receptivo empieza a asfixiarse de éxito y, ante la asfixia, nuestros representantes institucionales se han dedicado a dar mandobles verbales al aire, pidiendo moderación al respetable a base de recordarle lo que representa el turismo en el empleo y en el aporte a las arcas municipales, supramunicipales, autonómicas y estatales. Sin la aportación de la actividad turística, ¿cual habría sido el estado de bienestar del ciudadano en el sentido purista del término?, nos preguntan ellos a modo de mantra santo.

España, Andalucía y Málaga nunca renegaron del turismo. Nunca hubo necesidad real de salir a vocear lo que significa el turismo para el ciudadano de a pie y para las infraestructuras con las que lidian a diario nuestros eminentes y menos eminentes próceres. Pero muchos de los destinos antecesores sí que lo hicieron. ¿Qué tiene de nueva la actual actividad turística respecto de aquella gallina ponedora de huevos áureos que de un tiempo a esta parte nota como se le complica la vida con cada superación? A más éxito más huida hacia adelante, es decir, más evasión de la verdadera realidad. Nuestras estructuras, sin duda ninguna, son infinitamente mejores que aquellas con las que la actividad turístico-profesional inició la andadura. ¿Qué está pasando, entonces?

En el sentido de lo expuesto en el anterior párrafo, nuestra primera autoridad turística de la provincia malagueña hace unos pocos días nos refrescó algunas cifras en el sentido de que la actividad turística aporta a la provincia 19.000 millones de euros anuales y abastece de puestos de trabajo a más de 124.000 trabajadores. Impresionantes las cifras, comparadas con aquellas de los sesenta del pasado siglo. Por su parte, la máxima autoridad turística de Andalucía nos refresca la memoria a propósito de que una de cada cuatro familias andaluzas vive de la actividad turística. Y yo me pregunto, ¿qué estaría sucediendo en este momento si las cifras fueran otras? Por ejemplo, es decir, un poner:

¿Cuál sería la actual situación si en lugar de 19.000 millones se tratara de 57.000 millones, si en lugar de 124.000 puestos de trabajo se tratara de 372.000 y si en lugar de una de cada cuatro familias las que vivieran del turismo fueran diecinueve y media de cada veinte?

¿Nos aplaudiríamos entonces...? ¿Tomaríamos consciencia de que a partir de un punto del camino un cliente de más bien puede representar cuatro clientes menos? ¿Deduciríamos entonces que el turismo bien comprendido, como actividad económica, por mucho que lo intente nunca obedecerá a la expansión del universo de la que nos habla la Ley de Hubble-Lemaître? ¿Comprenderíamos que el turismo, como actividad profesional, no es de plastilina y que la sociedad de acogida es una de las partes matrices en las que se fundamenta la verdadera estructura del turismo sostenible bien ejercido?

En la Antigua Casa de Guardia, sus profesionales forman parte del ejército que demuestra la calidad del producto Málaga, en el Museo Picasso se atesoran obras de un pintor universal que puso a Málaga en todos los mapas del mundo y entre la Casa de Guardia y el Museo Picasso hay cientos, a veces miles, de prescriptores que le dan brillo e identidad al producto Málaga, que, silentes, siempre estuvieron ahí.

¿Qué está ocurriendo, entonces? Lo de siempre, demasiada afición al discurso impensado que se vuelve imposible porque el olvido existe, por turnos, en el hablante y el escuchante.

¡¿Para cuándo de una puta vez?! Perdón, para cuándo, de una puñetera vez, lo de abordar un estudio sobre las capacidades de carga reales de nuestros destinos?

Se me acaba de escapar un suspiro...