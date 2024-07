Quiosco de plaza Larita. / Alfonso Vazquez

Ya no hay quioscos. Bueno, sí hay, pero muy pocos. Ya no son lo que eran. Se acuerda uno de aquellos de la Puerta del Sol en Madrid o de los de las Ramblas en Barcelona, de los quioscos malagueños, sevillanos, de los quioscos de pueblo. Esos quioscos grandiosos, con cientos de portadas de periódicos y revistas de toda España expuestos para el goloso lector. Llenos de fascículos, de libros incluso. Ahora un domingo por la mañana, para buscar el periódico hay que ir a una gasolinera o vagar rezando para el que queda a quince minutos haya abierto. No pocos se han reconvertido y venden casi de todo. Menos prensa.

La oferta a veces crea la demanda y si hubiera más quioscos se vendería más prensa, lo cual además de una perogrullada es una añoranza. Cerraron porque no se vendía ya tanta prensa pero como han cerrado no se vende prensa. La pandemia también influyó, les dio la estocada. En Madrid ya solo hay 200 quioscos de prensa y en cinco años registraron un descenso de ventas de casi el cuarenta por ciento.

El otro día me aposté cerca de un quiosco céntrico y observé. Observé un pequeño goteo no frecuente pero pertinaz, de personas que se acercaban y compraban un diario. Me daban ganas de abrazar a esos clientes, que luego se alejaban contentos, despacio, con su periódico debajo del brazo. Los quioscos renacerán para vender recuerdos a los turistas, agua, tabaco, mecheros, chucherías, bonobuses, entradas para conciertos, pastillas para la tos. Tal vez condones y latas de refresco. El mundo es peor si no tienes un quiosquero de guardia. No te pierdas hoy a Umbral, me decía uno de mi barrio hace mucho. Llévate el Sport, que ayer ganó el Barcelona, me espetaba el que fue mi quiosquero en Madrid, en una suerte de complicidad comercial interesante.

De joven uno se confiesa con un barman, de mayor con el farmacéutico. Por la mitad del tránsito vital pasaba el quiosquero, que te guardaba el dominical si el domingo del resacón o a causa de un viaje no acudías a por él. Ahora fundamentalmente el público del quiosco es mayorcete y en algunas ciudades se anuncian planes para revitalizarlos. A los quioscos, no a los mayorcetes. «Llégate al quiosco, niño» es una frase que se está perdiendo, igual que se pierde lo de «niño, sube a merendar y deja la pelota». Ahora el niño no sube ni baja, está en el sofá con el móvil o la tablet , no sabe lo que es una pelota, ni el periódico, y hay que zamarrearlo para que pare y se tome el Cola Cao y las galletas. Las engullen como por fascículos.