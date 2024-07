Aficionados de la Selección Española celebran un gol. / El Periódico

Hay mucha gente a la que no le gusta el fútbol, y se entiende. La mayoría de los partidos son aburridos, muchas veces no pasa nada, o casi nada, durante 90 minutos. Y encima puede terminar en empate. Pero algo tienen las competiciones internacionales que ponen a casi todo un país no solo delante de la tele, sino celebrando también los mismos goles. No sabemos hasta dónde llegará la selección española en la Eurocopa, pero ya ha conseguido mucho más de lo que muchos creíamos, eliminando por el camino a nada menos que a la anfitriona: Alemania. Puede no gustarte el fútbol, pero se le tiene que reconocer el mérito de reconciliar a un país que apenas se mira a la cara. En cualquier otro tema todo son posturas enfrentadas, no hay manera de llegar a un acuerdo, las partes llegan a contradecirse a sí mismas con tal de llevar la contraria a su contraparte, el objetivo no es tener razón sino evitar coincidir con el otro, tener discursos diferentes, opiniones enfrentadas que mantengan claras las fronteras y las diferencias. Eso requiere muy poco esfuerzo, para posicionarse basta con escuchar al otro y replicarle y es que estamos en la era de la pereza, del pensamiento asistido, donde parece que todos busquen cómo sacar mayor partido al mínimo esfuerzo. Por eso reconforta ver la Eurocopa, donde más allá del fútbol, uno ve que ahí los extremos no sólo se tocan, también se abrazan y bailan, ahí todos defienden lo mismo y con las mismas ganas, las jugadas no son jugarretas y la estrategia no son tretas, ahí las diferencias se aprovechan para fortalecer el equipo, los colores se funden con el de la camiseta, los objetivos individuales suman esfuerzos para el colectivo, y mientras van ganando en el césped, en la grada todos comparten la misma alegría y por un momento, durante unas semanas, el ruido se convierte en vitoreo.