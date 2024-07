'Sobre la detención de Nacho Cano', por Miguel Fernández-Palacios

Sostiene Nacho Cano, tras haber sido detenido por supuestas irregularidades en la contratación de inmigrantes para su musical Malinche: «Nunca seré comunista y de izquierdas porque no soy idiota». Que no es de izquierdas, lo sabemos; lo de la idiotez, está por demostrar; pero lo que sí sabemos es que él, tan de derechas, aunque no lo reconoce –«tengo amigos de izquierdas», a los que, por cierto, acaba de insultar– tacha la Policía de «criminal», no le gusta pagar impuestos porque no cree en la redistribución de la riqueza y, presuntamente, se aprovecha de trabajadores vulnerables.

Siguiendo el guion completamente populista de su mentora, Isabel Díaz Ayuso, el músico y compositor se proclama víctima de una conspiración gubernamental por ser, precisamente, amigo de Isabel Díaz Ayuso, soslayando que ha sido una trabajadora la que lo denuncia. La Policía solo actúa porque Nacho Cano, como cualquiera, no está por encima de la Ley.