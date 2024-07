Jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. / EDUARDO PARRA (EP)

Reducir la jornada es regalar a los trabajadores 12 días de vacaciones», afirma el patrón de los empresarios, Garamendi. Nunca un diagnóstico más certero. Exacto. Eso es lo que queremos, más vacaciones. Lo de regalar (ay, ese subconsciente posesivo) es más discutible. Ya saben que los derechos se conquistan, no los regalan nunca. Se regala un polo de fresa, una camiseta de Lacoste, una botella de sidra o un monopatín a un niño que cumple años. Las conquistas sociales, no.

Garamendi ha empleado mucho tiempo en calcular cuánto más van a disfrutar de la vida los currelas, pudiendo haber empleado ese tiempo en trabajar.

El presidente de la CEOE subraya que este debate hay que afrontarlo «con serenidad». Serenos. Es decir, que no quieren la reducción de jornada ni borrachos. También aconseja «moderación», aunque su principal bandera es la no moderación en el trabajo y la producción. Garamendi cree que no nos hacen falta doce días más de vacaciones pero Yolanda Díaz opina que a él le haría falta la jubilación. El Ejecutivo quiere que la jornada pase de las 40 horas semanales a las 37,5 y que eso se haga gradualmente en dos años.

Se nos hace a veces muy larga la mañana, pues imaginen esperar dos años. Todos apuntan a la necesidad de más tiempo libre para conciliar, pero el tipo de familia más numerosa es la compuesta por dos personas. O solo una o si acaso tres. Así que con verlas un ratito al día ya no te olvidas de su nombre ni de que necesitan unos zapatos nuevos.

Algunos quieren más tiempo libre para estar más tiempo en las redes sociales, pero eso, en qué ocupa cada cual su asueto, no es asunto nuestro, por mucho que sí haya gente que consuma todo su tiempo en saber qué hacen los demás.

Ya hay gente, mucha, que trabaja de ocho a tres, lo cual no son ni 40 horas. Son afortunados o no tienen un Garamendi en su vida. El mundo va hacia el ocio, las nuevas profesiones, el fin de algunas tareas penosas que hará la IA, el teletrabajo y la eficacia productiva. O sea, no es imprescindible que usted esté doce horas en una oficina. Pero Garamendi pone la misma cara que puso el primero al que le dijeron que no íbamos a trabajar los domingos y que además nos lo iban a pagar. Otra cosa es el pequeño empresario o comerciante. Ese no necesita más vacaciones y sí más incentivos. Y más gente con más tiempo libre para que acudan a su establecimiento. Tal vez a beber con tal de no conciliar.