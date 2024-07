Engorros a todo tren

Tren dispuesto a transitar por España. / La Opinión

A la alta probabilidad de que el tren se retrase o no salga o sufra un parón o avería, se una el hecho de que te pueda tocar una plaza de esas con mesa para cuatro. Frente a frente con dos desconocidos. Dos horas o tres. Evitando mirar a los ojos, pugnando por estirar la pierna. Asistiendo sin querer a conversación ajena. Temiendo caer dormido, y roncar, con el de enfrente clavándote la mirada reprobatoria. O maternal.

Para colmo de males, pueden querer conversación. En la aplicación de Uber, a veces, en las indicaciones sale, o eso me ha parecido a mí, la pregunta de si uno quiere conversación. Antaño los barberos lo preguntaban, tijera en ristre: ¿quiere usted conversación? En caso afirmativo, venga fútbol y venga política y venga chismes del barrio, si es que ibas a la peluquería de tu barrio.

Mesa con cuatro plazas, viajeros cara a cara. Acabas sabiendo, a fuer de vistazos con disimulo, todos los rasgos faciales del oponente, su indumentaria, el tipo de teléfono. Es entonces cuando lamentas no haber sido previsor y haber elegido asiento en la página de la compañía ferroviaria. Si es que se puede. Eso pasa por sacar un billete al azar, a lo loco, con prisa o directamente en taquilla, a la antigua usanza, hola, buenos días, un billete para Ferrol. Te lo dan, lo pagas y hasta luego, Mari Carmen. Luego miras la plaza y el número, así en sí, no te dice nada: 16-D, por ejemplo. Pues 16-D, por qué no. Y resulta que es el fatídico. Una vez me tocó enfrente a una señora que iba leyendo a Kant y a cada poco levantaba la vista del libro y se reía a mandíbula batiente. Esa risa sí que era una forma de crítica de la razón pura. En otra ocasión, un señor que se bajó en Tomelloso se atiborró de magdalenas para a continuación lamentarse de que en el tren no hubiera máquinas expendedoras de agua. El truco mental es pensar que mañana a esta misma hora estará uno en otra situación, mejor o peor pero sin nadie enfrente. Cuando son tres amigos y tú los que compartís la zona te sientes fuera de lugar, entiendes a los pulpos en los garajes y el desarraigo y el exilio. Tal vez haya quien saque esas plazas para hacer amigos o por sociopatía. Nada une más que compartir incomodidad. Es casi más difícil no hablar que hablar con alguien que tienes cara a cara. Acabas con tortícolis. A qué irán estos a Madrid, te preguntas. Y te ciscas en toda esa leyenda del romanticismo de viajar en tren. Un trío mola, un cuarteto es multitud. De toda la vía.