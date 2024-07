La muerte no existe

Si por el concepto «muerte» entendemos la extinción de toda forma de vida, niego que esta exista, pero si la consideramos como un paso a otra forma existencial en otra dimensión fuera del espacio-tiempo, de acuerdo. Aunque el objeto de esta carta es de tipo científico, no puedo, como cristiano, pasar por alto las palabras de Jesús recogidas en el evangelio de San Juan (14,5-6) al afirmar «Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre». Desde un punto de vista científico solo hay que recordar a Raymond Moody, pionero en la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, al que siguieron muchos más médicos y científicos, como el norteamericano Even Alexander, Penny Sartori, el astrofísico jesuita ya fallecido Manuel Carreira y un largo etcétera. Pero hoy me voy a centrar en una entrevista realizada en la cadena COPE por el periodista Alberto Herrera hace varios días al Dr.Manuel Sans Segarra, uno de los mejores cirujanos españoles que, basándose en varias experiencias con pacientes clínicamente muertos, prueba científicamente la existencia de vida después de la muerte. Cito, por ejemplo, el caso de una enfermera que presenció con todo lujo de detalles lo que le hacían mientras la intervenían y que al ser reanimada contó, como otros muchos pacientes, su experiencia de comunicación con seres queridos fallecidos, la presencia de un ser que, según la religión de cada cual, llamaban Dios, Alá, Buda, etc. y que le advertían que aún no era su hora, por lo que debían volver a esta vida. Lo más significativo según el doctor, es que en todos ellos se nota una sensación de felicidad y amor, por lo que preferían no volver. También se da algún caso de un viaje astral en frecuencias de segundo de un punto a otro muy distante de la tierra. Para concluir diré que para mí la fe es fundamental, pero Dios se sirve de estos casos ,que son muchos y atestiguados por bastantes científicos, que nos dan esperanza de que no todo acaba con la muerte. Creo que la mecánica cuántica (basada en partículas subatómicas) tiene mucho que decir sobre esto.