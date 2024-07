A propósito de Francia

La política y el deporte han vuelto a entreverar España y Francia. El triunfo en la semifinal europea de fútbol sobre el equipo de Mbappé et copains ha disparado la euforia en toda España. Sería aventurado atribuir a la selección francesa la misma pulsión de impotencia demostrada ante España, con la de la llamada a «cerrar el paso» a la ultraderecha de Le Pen. Hay similitudes. En concreto la de tener argumentos ganadores. La primera reacción de nuestro presidente al resultado electoral francés ha sido la impresa en su manual de oportunista «tous azimuts»: «Francia ha seguido el camino de España, plantar cara a la ultraderecha». Sánchez es como el cuco, que pone sus huevos en los nidos de otras especies confiando en que críen a sus pollos. Nada que tenga que ver. En España el 23J se trataba de frenar no a la ultraderecha, la aliada implícita de Sánchez, sino a utilizarla para frenar al PP de Feijóo. El resultado en España fue la victoria del PP en las urnas y su derrota en la investidura ante la alianza deconstituyente del PSOE con la extrema izquierda, los herederos de ETA y golpistas nacionalistas de derecha e izquierda. El de Francia ha sido la victoria del RN de Le Pen en votos y su derrota en escaños ante el pacto de desistimiento entre el partido de Macron y el Nuevo Frente Popular en la segunda vuelta electoral.

El sistema electoral francés de elección a doble vuelta fue impuesto por De Gaulle cuando en 1958 volvió al poder y fundó la V República para acabar con el caos de la IV tras la II Guerra Mundial y posibilitar la acción de gobierno. El contexto era el de la Guerra Fría y el de la polarización entre la derecha y la izquierda. Funcionó relativamente bien hasta bien entrado el gobierno de Mitterrand, que utilizó al padre de Marine Le Pen para debilitar a la derecha democrática. Sánchez ha seguido sus pasos. Le sirvió también a Chirac cuando derrotó en la segunda vuelta a Le Pen padre de forma abrumadora. En la segunda vuelta de las elecciones del pasado domingo venció en votos el RN de Le Pen, 8.744.000 por 7.005.000 de NFP y 6.313.000 de Macron, siendo el resultado en escaños, contando con los obtenidos en la primera vuelta, de 182 para el NFP, de 168 para Macron y aliados y 143 para el RN. Una composición imposible en la Asamblea Nacional. Un sistema para el bipartidismo. Con un sistema electoral diferente, los resultados en uno y otro país han procurado las derrotas de los partidos más apoyados en votos. La derecha en España, la extrema derecha en Francia. Con un sistema electoral como el de Reino Unido o EE UU la victoria habría sido para el RN en Francia y para el PP en España. El precio de la victoria en España ya sabemos cuál ha sido: la aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y la incapacidad para aprobar una sola ley más, ni siquiera la presupuestaria, una parálisis absoluta. El ejemplo más inmediato ha sido la suspensión de enviar al Congreso la ley de las 37,5 horas de trabajo a la semana. Se le han parado los pies a la desubicada vicepresidenta Díaz, Junts habría votado en contra. Ahora corresponde escrutar las consecuencias del pacto de desistimiento entre el partido de Macron y el NFP.

La aspiración de Macron consiste en posibilitar una improbable alianza entre su partido, socialistas, ecologistas y republicanos para aunar más de 289 diputados. Muy complicada. Porque el pacto de desistimiento es una declaración de impotencia, no la partera de un programa de gobierno. Aunque aquél, guste o no, presupone un compromiso o, si se quiere, la obligación de ofrecer un camino de esperanza. No hay acción sin esperanza. Si en el individuo el fin de la esperanza es el comienzo de la muerte, en la nación significa su ocaso como proyecto colectivo. Puede Macron parir un gobierno, el poder. Pero ¿para hacer qué? No puede haber elecciones en un año. ¿Qué acción de gobierno puede impulsar Macron con sus 125 escaños? ¿Qué esperanza a un país en declive incapaz de sostener su sistema de bienestar, con una deuda de 3 billones de euros y un déficit del 5% (154.000 millones), con unos aliados imprescindibles que van a exigir derogar la reforma de la ley de pensiones contra la que se ha conjurado toda la izquierda en la Asamblea y en la calle. Decía Malraux en sus memorias que los nihilistas aspiran a una Revolución que pertenece a la ilusión lírica, lo que oponen a la sociedad de consumo no es una sociedad diferente, sino la indignación que aquella les despierta. Pero la indignación no es un valor supremo. Si, además, va acompañada por el antisemitismo de Mélenchon y las banderas de Hamás se convierte en la subversión de todos los valores democráticos. Sí, Macron puede intentar sortear las inmensas dificultades de un pacto de gobierno con la derecha y los que entonan el «no pasarán» con un gobierno técnico al estilo de Draghi en Italia. Pero con inmensas dificultades y con la encrucijada de elecciones presidenciales y legislativas dentro de un año.

Comparen el silencio de Macron con la rabia y el genio de Clemenceau en 1918 en su primer discurso como presidente del consejo: «En política exterior, iré a la guerra; en política interior, iré a la guerra; si Rusia nos traiciona, iré a la guerra. Lucharé delante de París, dentro de París, y detrás de París. Y basta». Winston Churchill tomó apuntes para el futuro. Philippe Berthelot le espetó en cierta ocasión: «¡Es usted malísimo, señor presidente!». Él respondió: «Tuve una mujer; me puso los cuernos. Tuve hijos; me abandonaron. Tuve amigos; me traicionaron. Me quedan estas manos enfermas, y siempre llevo guantes. Pero también me quedan dientes, y los uso para morder». Berthelot concluyó: «me recuerda al general Dourakine: siempre estaba enfadado, pero nadie sabía por qué». En la tribuna tuvo la osadía de decir: «¡Si lo que me piden no es por el bien de Francia, échenme de la tribuna, porque no pienso hacerlo!». Remató: «Lo único que quiero es que el pueblo francés se atreva a contar consigo mismo, y ese es el espectáculo que se me niega. Los franceses fueron a veces sublimes, pero no lo saben; han vuelto a la mediocridad, pero no se lo creen». Un retrato certero para la Francia de hoy.

