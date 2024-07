La Eurocopa cañón

Bengala en el sector de los seguidores de Croacia durante el duelo frente a Albania de la Eurocopa. / AP

Dentro de muchos años alguien escribirá un reportaje sobre esta Eurocopa: ‘El último partido que detuvo la tormenta’, titulará rescatando el Alemania-Dinamarca asediado por los rayos. Para entonces las Eurocopas quizás se jueguen en lejanos desiertos, o las lluvias estivales ya solo existan como licencia literaria y en el rescate de aquella serie, Abuela de verano. A lo mejor los estadios cuenten en el futuro con un sistema de diluvio artificial para propiciar la épica perdida de un buen chaparrón.

Cada gran torneo engendra su nostalgia y la lluvia ayudará a fijar las imágenes de este, como una gran acuarela. Unos días antes de que comenzara el campeonato, durante otra inesperada borrasca de junio en Valencia, nacieron Emma y Pablo, mis hijos mellizos. No hagáis demasiados planes, ellos os impondrán los suyos durante un tiempo, me advertió mi padre cuando salimos del hospital. No había caído en la cuenta de que sus nietos ya nos habían avanzado la lección: rompieron su bolsa tres semanas antes de las previsiones más tempranas y pasaron veinte días en una incubadora. Nada de eso estaba planeado, papá.

La mañana en la que les iban a dar el alta escuché unas cien veces La vida cañón, de Alcalá Norte. Había escuchado que el grupo compuso la canción basándose en un reportaje de la revista Mundo Gráfico de allá por los años treinta del siglo pasado, en el que preguntaban a varias personas qué harían si les tocara la lotería. Uno de los testimonios cerraba su ensoñación de lujos modestos -están en la canción- con ese jovial «vivir la vida cañón». Así de exultante estaba aquella mañana.

Durante nuestras jornadas en la sala de neonatos había empezado a proyectar el primer y feliz partido que vería cuando Pablo y Emma estuviesen en casa. Serás como ese dios, Visnú, que tiene cuatro brazos, me sugería Natalia: una mano para sujetar a cada mellizo y las otras dos para la pizza y la primera cerveza de nuestra nueva vida. Fue ella la que convocó a los abuelos para celebrar juntos el primer encuentro con los recién nacidos en casa. Fue el España-Georgia y Pablo pasó toda la noche totalmente estirado en su nido, dándole la espalda a la televisión. En los cuartos contra Alemania, mi grito al último gol espantó a Emma, que dejó a medias su biberón. Ninguna de las dos escenas eran las previstas y está bien que sea así, ellos tienen sus propios planes.

Aun así, me resulta imposible no haber empezado a preparar mi arsenal para cuando crezcan un poco, lo suficiente para entenderme y no tanto como para poder huir de mí. Les contaré entonces la historia de la Eurocopa en que nacieron: la del ocaso de figuras como Modric y estrellas nacientes como Lamine, la del último partido que se detuvo por una tormenta, la de la asombrosa Georgia con su coloso de Mestalla, la del golazo de Mikel Merino.

La de las tardes mecidas en la genuina dupla de comentaristas que formaron Paco Grande y Carlos Marañón, o la de las mañanas aligeradas por Los últimos de la lista, el pódcast con el que su padre viajaba en metro hacia el hospital, donde ellos crecían en una urna, cuidados por maternales enfermeras. La Eurocopa en la que su madre reunió a la familia alrededor de un partido para darles la bienvenida, a pesar de que a ella el fútbol ni fu ni fa. La Eurocopa en la que Emma y Pablo descansaron al fin en su nido, mientras todos brindábamos con horchata y fartons. La mejor Eurocopa de la historia, la Eurocopa cañón.