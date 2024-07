Gracias Vox

Cuando en una empresa detectas que hay un trabajador que entorpece el funcionamiento de la misma, crea problemas estériles y no aporta nada positivo, lo que estás es deseando que se vaya lo antes posible. Porque sabes que echarlo es mucho más caro. Por eso hay que agradecer a VOX que se vaya voluntariamente de las instituciones, donde no ha aportado nada positivo, sino más bien todo lo contrario.

Por otro lado, el que Abascal se haya aliado con los partidos pro-rusos de la eurocámara, deja claro que su partido no tiene problemas de financiación. Y es que ya sabemos lo bien que paga Rusia a los partidos que la apoyan internacionalmente. No obstante, hay que preguntarse cómo un partido como VOX ha obtenido tanto apoyo popular. A mi parecer se ha debido a la pésima política migratoria española y europea, pues el problema nunca han de ser unos niños que hay que ayudar, educar, proteger y darles un futuro, el problema no son los inmigrantes que han venido a integrarse, a trabajar y a contribuir positivamente en nuestra Sociedad. El problema, y de ahí que la ultraderecha obtenga tan «buenos» resultados, son las leyes que no persiguen y castigan debidamente los delitos cometidos por inmigrantes. En países nada sospechosos de regirse por gobiernos «fascistas», como Australia, Nueva Zelanda, Japón, EEUU, etc. , se expulsa a los inmigrantes que cometen delitos reconocidos en sus Códigos Penales. Lo sucedido en Francia es sólo una antesala de lo que puede pasar en el resto de Europa, si no se toman medidas verdaderamente efectivas contra la inmigración que delinque dentro de nuestras fronteras, y ya hay que desengañarse de una vez por todas, pues Progresismo nunca fue sinónimo de Buenismo.