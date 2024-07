Vuelva usted mañana, pero con cita previa

Desde la Pandemia hasta hoy no pasa día sin recordar al protagonista de Larra en Vuelva usted mañana. A Sans Délaia, personaje de mediados del siglo XIX no le hubieran extrañado nada, aún estando un poco desubicado por el paso de los siglos, las dificultades a las que la ciudadanía del siglo XXI se enfrenta para realizar un trámite.

Que sí, que la tecnología ha avanzado y que la IA viene empujando con arrolladora fuerza pero ¿a quién beneficia este enjambre virtual? Las Administraciones Públicas se han acostumbrado a trabajar mediante cita previa y su “norma” es no atender a aquellas personas que no lo hagan de esta manera. Da igual la urgencia, la necesidad, la demora de la asignación de la cita…no puedes debatir, discutir ni explicarle tu problema a una máquina. Y así ocurre que la ciudadanía puede concluir con algún derecho o alguna oportunidad menoscabada o perdida.

Recoge la Constitución en su art 103.1 que la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales. ¿Sirve al interés general que se imponga este sistema? Imposición que, por otra parte, no aparece recogida en una norma con rango de Ley. Es decir, no atender a una persona o no dejarla (como es el caso de determinadas Administraciones) consultar algo con carácter urgente ¿es legal? ¿Forma parte del Principio de Buena Administración que establece la Carta Europea de Derechos Fundamentales la demora en obtener una cita o el retraso en contestar solicitudes virtuales, que previamente obligan a realizar de esta forma en pos de una mayor eficiencia en el trabajo público? Estimo que no e invito a la reflexión a quien lo considere de otra manera. Es positivo que el artículo 14 de la Ley 39/2015 nos provea del derecho a comunicarnos con la Administración de manera electrónica o presencial. Sin embargo, a día de hoy, el derecho se ha convertido en obligación de usar la primera de las fórmulas, porque incluso dándose el caso de haber obtenido cita previa para realizar un trámite de forma presencial, el personal funcionario consultado te puede remitir a la página web correspondiente para realizar dicho trámite por ti mismo. ¿Importa a la Administración que tus competencias digitales sean mínimas o nulas? ¿Que tengas ordenador? ¿Qué puedas pagar el acceso a internet? Rotundamente no. Y ls personas menos avezadas en estas lindes van cayendo por la brecha digital. El caso es que los esfuerzos realizados por la propia Administración para paliar la brecha digital siguen siendo muy necesarios pero no suficientes y el paradigma de la digitalización discrimina a la población más vulnerable.