Ya nadie oye

Cuando me queda poco para esos últimos escalones de la vida, quiero explicarles que no queremos volver al pasado. Lo que queremos para los que hoy son jóvenes, que oigan y aprendan lo que les dicen y separen lo bueno de lo malo. Algo parecido a lo que nosotros tuvimos. No se trata de egoísmo ni de querer imponernos. Es nostalgia de un futuro que quisiéramos entregarles mejorado. Y para eso deben oír, no solo escuchar. Ya nadie utiliza el verbo oír, ahora todo el mundo escucha. ¿Estas ahí? ¿me escuchas? Si, pero no te oigo. Es uno mas de esos errores de el cambio de lenguaje que se instalan en nuestras vidas. En nuestra época colegial, «oír» significaba percibir en el oído lo que nos decían. (es el sentido del oído). Mientras ahora «escuchan» que es prestar atención a lo que se oye. La diferencia entre ambas acciones tiene que ver con la predisposición y con la voluntad de la primera, para aprender lo que oyes. La segunda es que cuando se «escucha» te puede entrar por un oído y salir por el otro. Ahora todo el mundo escucha, pero como nadie oye no sirve para nada. Vivimos bombardeados por sonidos y ruidos. Y entre tantos sonidos la gente habla mucho, pero no se oyen, solo se escuchan. Como esta sucediendo en el ámbito de la política. Hay que escuchar al pueblo algunos y algunas pregonan, yo escucho a todo el mundo, pero no los oigo. Estos padres (y madres) de la patria deben oír mas y hablar menos, tener los oídos abiertos sin miedo al futuro, que permita entrever nuevos horizontes sin nostalgias…