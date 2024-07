'Adivina adivinanza', por Venancio Rodríguez Sanz

De mayo de 1948 hasta mediados de 1949, Egipto, Jordania, Siria e Irak le invitan a una guerra. Aunque para los perdedores no les supo bueno y la llamaron la «Nakba». El 29 de octubre de 1956, este país participó y ganó en comunión con otros, la guerra del Canal de Suez. El 5 de junio de 1967 jugó en la guerra de los 6 días. Actores principales: una coalición de países árabes, incluyendo Egipto, Jordania y Siria. El vencedor se quedó con los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. El 8 de octubre de 1968, el vencedor de la guerra que no empezó devolvió el Sinaí a Egipto en los acuerdos de paz de Camp David. En 1978, el vencedor concede, como medida de gracia, la ciudadanía a los habitantes árabes de Jerusalén Este y de los Altos del Golán. El 6 de octubre de 1973, otra coalición de fuerzas árabes, lideradas por Egipto y Siria, plantean a este país la Guerra del Yom Kipur, guerra que gana este país cosechando territorios. En septiembre de 2005, este país se retira de Gaza y deja el Gobierno en manos de la OLP. Gaza pide a este país que haga el favor de pasarle agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios y éste accede. En 2006, Hamás ganó las elecciones palestinas. Del 2008 hasta el 18 de enero de 2009, Hamás ataca a este país y éste reaccionó con la ofensiva militar «plomo fundido». Como pago a la buena voluntad de este país, desde el 14 de noviembre de 2012, hasta culminar su gratitud el 7 de octubre de 2023 con una demostración inenarrable de extrema crueldad y fuegos artificiales, Hamás no ha cesado de atacarle. ¿Sabes cómo se llama este país?