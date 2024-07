Me gusta el chocolate

Sin duda, hay placas tectónicas más allá de la geología, y en la política, la economía y la cultura, principalmente, se manifiestan con fuerza en estos años de cambios que, en realidad, son todos, porque todo cambia siempre. Mientras que muchos repiten lo que oyen, y así indefinidamente en un eco interminable, por ejemplo, que Macron se equivocó convocando elecciones a la Asamblea Nacional, ahora, todavía en la resaca del pasado domingo por otra victoria, la contraria, de extrema izquierda, la del Nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon, la jugada de Monsieur le president parece que ha sido todo un éxito. Nada más y nada menos que ha alejado los dos extremos políticos del país, que no es poco, de la posibilidad de gobernar, y ha dividido la coalición ultragauche. Así que los listos jamás le perdonarán a los demás haberse equivocado ellos solitos.

Pero que la maniobra de Macron sirva para arreglar los problemas de Francia, no, olvídense, no fue esa la motivación -generalmente, las élites no hacen eso-. Es el caso de que en la Galia los ingresos públicos cubren el setenta por ciento de los gastos, y solo hay 6,7 millones de musulmanes en el país, así que nadie quiere ponerle el cascabel al bulldog, por eso, las cosas seguirán muy mal, al menos de momento.

El hecho es que en las banlieus celebran los resultados con burdeos barato y porros, no con barricadas incendiadas, como tantas veces, creyendo que han ganado, y se equivocan, pero más vale. Jean-Luc, el amigo de Hamás, sabe que tendrá que esperar otra ocasión, aunque la alianza del comunismo y el islam es hoy más estrecha que nunca. Stalin, el inspirador de todos los frentes populares -Dimitrov solo era su fiel servidor-, podría sonreír desde su tumba en las murallas del Kremlin. Al Hotel Matignon no llegará, una vez más, ningún desconocido. ¡Chapeau, Monsieur Macron!

Aquí abajo, al otro lado de los Pirineos, seguimos enredados en nuestras cosas, visitas al juzgado, fugas hacia adelante y patadas a la luz de los focos, no por debajo de la mesa, como exige la buena educación. Por eso, el PP pacta con PSOE dos vocales para él en la Junta Electoral, tres para la coalición del Gobierno y dejar fuera a Vox. Y después Alberto quiere que Santiago le ame, cuando él se va con otra que le gusta más porque tiene el monopolio de expedir los certificados de demócrata y de progresista. Qué plan. Lo que sí es verdad -de la poca que hay a la intemperie- es que la seducción del PP para que se traicione a Abascal funciona con algunos -hay barones desde que hay poder, y traidores desde antes de que Roma dijera que no les pagaba-. Y es que la teta pública es como el chocolate, a todos les gusta. También a los rectores de las universidades públicas andaluzas, que les ha dado un ataque de celos la autorización de la sexta universidad privada en la Comunidad, el grado de Enfermería en Bormujos (Sevilla) por la Pontificia de Comillas.

Menos mal que en Urbanismo las cosas siguen peor que siempre, aunque algo se ha avanzado cuando el gerente de la cosa, José Cardador, dice eso de que el mal funcionamiento en el edificio de Antonio Machado -de cristal, pero de transparente nada- «puede suponer un perjuicio para los administrados, además de un deterioro reputacional para esta organización y una demora en el desarrollo económico de esta ciudad». Estoy con usted, cuando luce el sol es de día, y le prometo que, si pronto me encuentro con Kafka, le haré saber esto de la Gerencia.

Y no me olvido de mi Alaya querida en este serial de liberación de presos de los ERE, parecido a Cincuentas sombras de Grey, que allá por 2018 declaraba la valiente que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ apartarla de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación. Ya se sabe, en los asuntos importantes, se entienden, lo demás es corral de comedias. Juan Ramón Jiménez lo dijo de una forma menos obscena:

Yo no soy yo.

Soy este

que va a mi lado sin yo verlo,

que, a veces, voy a ver,

y que, a veces olvido.

El que calla, sereno, cuando hablo,

el que perdona, dulce, cuando odio,

el que pasea por donde no estoy,

el que quedará en pie cuando yo muera.