Lo que traen las olas

La playa de Los Boliches (Fuengirola), escenifica la tirada del copo. / Álex Zea

He notado que este año el agua está más fría, como si quisiera mantenernos alejados de ella, de los peces, de la espuma, de las piedras. Aun así, los niños siguen asaltando el mar como si fuera el último bastión de libertad que les espera sin dejarse asustar por el frío o por las algas que flotan incansables.

Me gusta observar a los niños y a la playa a partes iguales. Parece que se pertenecen, que el mejor amigo de un niño es una ola y viceversa. Los veo caminar hacia la orilla con la decisión que dan los primeros pasos y sentarse con su pala o rastrillo para que el agua los bañe. Es ahí, en sus primeros años y en su relación con el mar durante ellos, cuando se puede saber cómo serán de mayores, si son libres, aventureros, tímidos o asustadizos. Están los que asaltan las fronteras del agua sin miedo, saltando dentro y que «salga el sol por Antequera», son valientes porque no miden más de medio metro y aun así no les paraliza la inmensidad que tienen ante ellos. No, ellos ven el mar como algo amable que va a jugar con ellos porque la playa nunca se cansa y nunca tiene sueño, en la playa siempre hay algún tesoro nuevo en forma de piedra, concha o cristalito, en la playa las cosas que hacer desbordan la imaginación y todo parece esperar tras la siguiente ola. Es por esto que los veranos pertenecen a los niños, porque ellos aún tienen la capacidad de sorprenderse por todo lo que el mundo tiene para ofrecer, y de una forma inconsciente saben que el mar detiene el tiempo entre sus piedras, sus peces y su arena. El mar nos recuerda que un día fuimos niños, que crecimos demasiado pronto, que renunciamos a ser libres y a conquistar aquello que se esconde tras la línea de horizonte, que dejamos de buscar aquello que queremos con la irreverencia con la que saltábamos las olas. De esos niños ya no queda casi nada. Tampoco queda mucho de la capacidad del mar para detener el tiempo en sus orillas y hacer eterna una tarde de julio. Ahora el tiempo pasa rápido y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y los meses en años, sin pararse nunca.

Supongo que a todo el mundo le pasará como a mí y al contemplar la cadencia de las olas extraña al niño que fue, extraña lo sencillo de la vida en aquellas tardes cuando se enfrentaba al mar con unos manguitos naranja y conquistaba su libertad nadando hasta donde cubría y el sol no tenía prisa por marcharse.