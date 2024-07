En La Bodeguilla impera el traslado imaginario que cada año ejecuta ‘El tabernero’ por estas recalentadas fechas de julio. Su tertulia ya no parece encallada en el hermetismo de esas ventas de carretera en las que se siente la vecindad de la montaña. De repente, ha aflorado esa alegría nerviosa, instalada en cierto surrealismo y altas dosis de sarcasmo, que se apodera de sus parroquianos cuando el mar explota en el horizonte. Y, con la excusa de no perder de vista la concurrida estampa del Mediterráneo, se acodan en la esquina de un chiringuito con los rayos de ‘Lorenzo’ condicionando lo que piensan sus cabezas. Por primera vez en bastante tiempo, se les ve relajados a todos. A los de derecha, a los que se les va el cuerpo para la izquierda y a quienes como ‘Rosa la naranja’ sigue situándose en el centro de las conversaciones, con la ingrata esperanza de que algún día resucite Ciudadanos u otro invento que se le parezca y no sea algo testimonial: «Ya habéis visto la mala vida que Vox le está dando al PP, eso en los gobiernos de coalición con mi partido no pasaba». Aunque hay un conato para sacar a la palestra la ruptura estival de la extrema derecha con los populares, prácticamente no saben ni de qué hablar. Parecen abonados a una calma chicha que, el año pasado a estas alturas, era impensable porque a Pedro Sánchez le había dado por convocar elecciones generales un 23 de julio. Incluso, hace un par de estíos se metieron en agosto dándole vueltas a la mayoría absoluta que conquistó entonces el ‘moderado’ Juanma Moreno en Andalucía. La charla sólo se anima un poco cuando ‘El tabernero’ la reduce a una clave malagueña e improvisa un homenaje -pero sin bicicletas- al inmortal Fernando Fernán-Gómez : «Los trenes de los políticos son para el verano».

Lo proclama a gritos y con aparente escepticismo. Hace unos días le interrumpió un par de cervezas a José María de Loma para reiterarle sus felicitaciones por un artículo titulado 'No van a poner ni un raíl'. Lo publicó en La Opinión de Málaga, horas después de que se anunciara la mesa de trabajo convocada por el Gobierno central para abordar la movilidad en la Costa del Sol. Y, sobre todo, para poner sobre la mesa un proyecto como el del tan cacareado y demandado tren litoral que conecte toda la Costa del Sol y no sólo a Málaga con Fuengirola, como sucede con la actual línea de Cercanías. O, mejor dicho, para que se lo pongan sobre la mesa los del PP al PSOE, al igual que ya sucedía al revés cuando el Ejecutivo nacional tenía al mando al otro de los eslabones del bipartidismo.

La reunión de marras sentará pasado mañana -17 de julio- a un emisario del ministro Óscar Puente, el secretario de Estado de Transportes José Antonio Santano, con representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Málaga y de 18 ayuntamientos de la franja costera situada entre Nerja y Algeciras. «De Algeciras a Estambul», que diría ‘El cultureta’ echando mano de la universal canción de Joan Manuel Serrat para mostrar que no tiene muchas esperanzas puestas en la foto conjunta que se harán socialistas y populares «en puertas de las vacaciones». De su irreverencia se contagia enseguida ‘El tabernero’, que le propone a los demás «hacer una porra» a ver quién acierta lo que va a pasar en la ‘cumbre’ sobre el tren litoral. Y ‘Paco el patriota’ le hace ver que el calor le está afectando hasta términos insospechados: «Qué porra, ni porra, si la Eurocopa se acabó anoche».

Brotes de confrontación

A la esperada reunión de esta semana en la sede de la Subdelegación del Gobierno se llega con pruebas evidentes de que el PP y el PSOE no viajan, precisamente, en el mismo vagón a la hora de enfocar los frentes que en materia de movilidad tiene abiertos la Costa del Sol. A medida que se acercaba la cita, el Ministerio de Transportes ha exhibido que está avanzando en algunos de los deberes pendientes y anunció la licitación del proyecto para desdoblar las vías del Cercanías y reducir su frecuencia de 20 a 15 minutos. Y el PP de Málaga lo criticó de forma automática reclamando «más urgencia». El viernes, su presidenta, Patricia Navarro , dijo que aquí «se va a pedales» y en otros puntos de España «a velocidad de crucero» con ese tipo de mejoras de movilidad. Incluso, le pidió al PSOE que el día 17 «no se haga sólo la foto para callarle la boca a otros políticos y a la ciudadanía». Antes, tras conocerse la convocatoria de la reunión, Elías Bendodo ya sembró brotes de confrontación y le exigió al Gobierno que no fuera «postureo». Y ahí no se quedaron sus declaraciones. Derivaron, sin ir más lejos, en un choque en las redes sociales entre sendos dirigentes provinciales del PSOE y el PP: Pepe Bernal y Margarita del Cid. Nada de lo que sorprenderse.

