Boquerones de lujo

Una pescadería / L.O.

La compra de pescado fresco es ya una odisea en uno de cada tres municipios de la provincia de Málaga. No se quiere uno imaginar cómo será la cosa en Zamora o Burgos. El encarecimiento del transporte y otros factores, unido al alza de los precios en la cesta de la compra, han producido esto y la caída del consumo de pescado es ya de más de un treinta por ciento en el conjunto de España.

A ver si va a ser verdad eso de que quién quiera peces ha de mojarse el culo. En la mar. No llega una sardina a Cáceres ni por equivocación y el saludable omega tres, o cuatro, se queda en los chiringos a pie de playa para el que pueda pagarlo. En Boqueronia es más fácil comer morcilla que salmonetes, aunque aún no podamos atar los perros con longaniza. Dentro de cien años, todos carnívoros.

Según el Gobierno, en 2022 no se llegó a los veinte kilos de pescado por persona y año, cuando el año anterior fueron más de 22,7. Ahí hay más de dos kilos y medio que cada uno de nosotros no se ha echado al coleto, o sea, unas cuantas raciones de lubina o pargo, de calamares o pulpo, si es que se acepta pulpo como animal de compañía en la mesa. O sea, como pescado.

El pescado ha llegado a subir un siete por ciento y por eso mucha gente toma el camino de la hamburguesa o la carne mala. No sabe uno si es mejor no llegar a fin de mes o llegar pero comiendo salchichas baratas a partir del día 25.

Antes te decían los lunes en el mercado que no había pescado fresco y ahora a ver quién es el fresco que come buen pescado cualquier día.

Mari Carmen Navas, presidenta de la Federación de Cofradías de Pescadores de Málaga, dice que «hay que volver a atraer al cliente a las pescaderías». A ver con qué cebo se les pesca. A mí el anzuelo que más me gusta morder es el de la buena relación calidad precio. Aunque con tanto barco sin faenar, hundido, podría ser calidad pecio.

El pescado era un alimento básico pero ahora es básico poder comprar algo que llevar a la mesa. Pasta por ejemplo, que es barata y llena mucho. «El huésped y el pez, a los tres días huelen», dice la sabiduría popular. Ahora el pescado no se queda tres días en la nevera de una familia, a veces es que ni llega. No sé si cuando el niño pida pescado va a ser mejor ponerle Nemo en la tele. Aquí estamos todos, esperando a que un pez gordo de la economía solucione esta escalada de precios. No le dejarán los tiburones del mercado. Es un problema la mar de complicado. O eso dicen los que especulan. No dejan ni las raspas.