El presidente de EEUU, Joe Biden / Europa Press

Somos lo que recordamos, y lo que hacemos con esos recuerdos, y lo que acabamos olvidando porque pasa el tiempo o para que pase. Hay memorias de diferente tipo, como la episódica que va guardando con equilibrio narrativo lo que nos sucede y el personaje que encarnamos, acontecimientos recientes y pasados que nos sitúan y cuentan nuestra historia. También el cuerpo tiene su propia memoria y almacena patrones de movimientos que nos permiten conducir un coche sin pensar, o tocar el piano con el corazón. Están los recuerdos recientes que se olvidarán no muy tarde, y los recuerdos persistentes que acompañan durante mucho más tiempo. También hay un tipo de memoria que nos permite seguir lo que planificamos, y otra que nos mantiene atentos en lo que estamos trabajando, y también tenemos la memoria que retiene los conceptos y las palabras para nombrarlos y con la que comprendemos lo que pasó y va pasando. A medida que pasan los años los recuerdos aumentan, pero la capacidad de retenerlos disminuye, y cuesta acordarse tan bien de algo nuevo que se aprende, o de lo que se hizo la semana pasada, o de lo que se tiene que hacer mañana y aparecen entonces los lapsus, los errores gramaticales, los descuidos y la desorientación, y uno se muestra vulnerable ante los demás, aunque eso ocurre en edades normalmente avanzadas y en la soledad del abandono que cada vez más aísla a los mayores; por eso es raro verlo en directo y en un presidente de EEUU, que decidió presentarse de nuevo a las elecciones, tal vez para que no pierda otro, tal vez porque olvidó retirarse a tiempo. Pero no hay duda de que tiene a tiro la derrota. A veces el empeño en ser recordado es lo que hace que a uno lo olviden.