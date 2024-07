TRAER LA FELICIDAD DE VUELTA A CASA

Las malas noticias ejerce sobre nosotros un poder hipnotizante. Somos consumidores desaforados de malas nuevas. Para certificar lo que digo solo hay que abrir la prensa: la mayoría de las noticias entran dentro de la categoría de: pésimas, malas, desagradables, desafortunadas, difíciles, desastrosas, calamitosas, desastrosas, desoladoras, lamentables. El resultado es que estas noticias, aunque sean exageradas para vender más prensa, crean más expectación, crean en el ánimo de la gente desasosiego desesperanzado. Esto hace que a la postre, las cosas se hagan realidad porque nuestro estado de ánimo lo trae. Verá: «Imagínese que lleva un vaso de agua lleno hasta los topes y va caminando por encima de una línea pensando que derramará el agua. Seguramente que a la postre derramará el agua o tirará el vaso al suelo». Algo así ocurre multiplicado por varios millones de veces cuando se trata del mundo. No hagamos esto, porfa. Sé que para salir de la monotonía de la cotidianidad hay que exagerar las cosas, pero, ¿Por qué no exagerar lo bueno y con ello lo traeremos a nuestras vidas y a nuestra casa? De esa forma, la felicidad (el agua de nuestra vida), volverá a nuestro hogar. ¡Ve lo fácil que es! cambiar el mundo¡ No hace falta cruzadas, guerras, dolor, sufrimiento... Solo exagerar lo bueno que tenemos dentro de nosotros.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga

TRUMP, UN HOMBRE MARCADO

Por humanidad y porque quizá pueda atraerle más votos en las próximas elecciones, no cabe sino condenar el atentado contra Donald Trump. Por lo demás, es curioso que un tiro desde 120 metros marcara justo su oreja. Recordemos que en los mismos Estados Unidos donde ha ocurrido el intento de asesinato el mundialmente famoso Coyote de José Mallorquí señalaba así a los malvados, siendo ya Trump el primer candidato ya condenado a cárcel. En todo caso, el triunfo del candidato republicano o el del ya tan incapaz como pretencioso Joe Biden, el candidato demócrata, serían catastróficos para EEUU y gran parte del planeta.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga