La importancia de tener oreja

Tiroteo a Trump. / REBECCA DROKE/ AFP

Trump apareció en la convención republicana con la oreja tapada, vendada, visiblemente afectada. Esa oreja es el símbolo ya de la campaña electoral, larga, que culminará en noviembre. A un candidato le faltan reflejos y al otro un cacho de oreja.

Trump siempre ha tenido buen oído para entender lo que el pueblo quiere oír. Ahora ha salvado la vida por centímetros y eso le ha otorgado un plus de simpatía que seguramente lo lleve a la Casa Blanca. Nunca un trozo de cartílago tuvo tanta importancia. Capaz son de exhibirlo como reliquia.

A veces no valoramos lo suficiente lo importante que es que Estados Unidos sea una democracia. Cuando deje de serlo, tal vez con Trump, el mundo, por irradiación, asumirá otros valores no democráticos y entonces estaremos jodidos. Pero no nos pongamos solemnes ni proféticos, aquí hemos venido a hablar de la importancia de unos centímetros, del azar, de la suerte, de vivir sin un trocín de oreja. Trump solo tiene tres años menos que Biden pero parece su sobrino travieso. Ahora demuestra que tiene más suerte que el ciudadano medio, al que seguramente esa bala le hubiera penetrado en la cabeza, le hubiera destrozado el cerebro y le habría producido la muerte instantánea. O peor: la muerte lenta. Trump ahora debería estar saboreando cada minuto como un regalo vital, como una propina. Y sin embargo, en lugar de irse a disfrutar de su enorme fortuna, de extasiarse con un atardecer o de mejorar su hándicap en el golf, se ha plantado en Milwaukee (siempre me suena a un tío grandote haciendo una barbacoa con delantal) a decirle a los republicanos que quiere seguir complicándose la vida. Y gobernando la de los demás. No quiere su trozo de oreja, quiere más poder. Seguramente tampoco va a controlar la venta de armas. Estados Unidos tiene un problema de violencia política, y de la otra, que va resolviendo con más violencia. El mundo parece estar a otra cosa.