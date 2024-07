Tren litoral de Málaga: un acuerdo sin estación de llegada

Plano con propuesta de trazado del tren litoral

Hay una máxima en la información política que se repite con inusitada y fría exactitud. Cada vez que hay una reunión anunciada a bombo y platillo con muchas administraciones implicadas, el resultado será prometedoramente decepcionante. Y lo volvemos a ver en la reunión celebrada este miércoles sobre el tren litoral. Gobierno, Junta y 18 ayuntamientos, además de la Diputación. Mucha gente, muchos proyectos, amplias ambiciones y otro estudio de viabilidad e informativo para saber qué hacer. Años hablando del tren litoral y todavía no se sabe ni a dónde tiene que ir. Así lo reconocían en la rueda de prensa. El gran proyecto de movilidad de Málaga no sabe hacia dónde moverse. Ni siquiera qué modelo de tren utilizar o dónde irán las paradas. Los estudios de la Junta en la época socialista parece que dieron como resultado que mejor no tocar el proyecto. Y por mucha hipérbole que se usen en una reunión 'super mega histórica', la verdad es que sólo hay promesas vagas de alargar el debate en el tiempo y que el que venga detrás haga lo que pueda. O siga sin hacer nada.

Si realmente se quiere buscar una solución al tren litoral, no esperen encontrarla en estas megareuniones. Se buscará de forma discreta, en encuentros de técnicos y fuera de los debates y críticas políticas. El problema es que parece que en los últimos 5 años se han olvidado de cómo se hacían. Ahora prima hacer daño al oponente, no sacar adelante los proyectos y estos estudios de viabilidad, sin tener claro trazado, destino, público o modelo de tren (con muchas o pocas paradas, pasando por el aeropuerto, de alta velocidad o convencional...) es como el que dice que va a escribir un libro y sólo tiene el papel.

El tren litoral se lleva planteando desde hace décadas y con diversos estudios en los últimos veinte años, en los que incluso la Junta de Andalucía licitó el diseño de las estaciones (con un trazado predefinido). Pero parece que seguimos como el primer día, salvo por la mayor conciencia de que la extensión de las zonas construidas hace imposible establecer un trazado viable, por ser el espacio libre cada vez más escaso. Ningún ayuntamiento ni administración ha hecho una reserva de suelo para esto. Mejor construir, está claro. Llegamos a la paradoja de que cada vez hay más necesidad de un transporte público potente, pero menos espacio para construirlo.

Pero no se preocupen, que el acuerdo es histérico... perdón, histórico.