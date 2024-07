Eso, por la aplicación, caballero

Un usuario consulta una app / L.O.

"Mejor que consulte usted la aplicación y ahí mismo puede reservar una plaza", le dice el empleado de un parking a una señora mayor que le ha preguntado por la hora de apertura y cierre de los domingos. Una aplicación. Ya todo va por aplicaciones. Es rápido, efectivo y no tienes que hablar con nadie. La cuestión es que no siempre sirven para facilitarnos la vida. Nos la complican. Llamas a un restaurante, pides una mesa para el sábado a las dos y media y quien podría anotar tal cosa pierde más tiempo de lo que tardaría en anotarlo, remitiéndote a la aplicación. El problema no son las aplicaciones; es no poder elegir. Nos hacen pasar por moderno lo que a veces es simplemente engorroso y complicado. O sea, un retroceso.

Que se nieguen a atenderte en un banco y te obliguen a realizar todo digitalmente no es moderno, es tirano. Elimina opciones y empleos y trato humano y es una negación de la comodidad que ha de brindarse al cliente. Es mucho más cómodo hacer una transferencia sentado en la taza del váter tranquilamente, desde el móvil, en pelotas, claro que sí, zascandileando a la vez por TikTok, bendita comodidad; pero eso no debería eliminar la posibilidad de llegarte a la ventanilla, darle los buenos días al empleadete, 1.200 euros al mes, puteadillo, y que el buen hombre o mujer te haga la gestión con diligencia y amabilidad, ya si eso se traba un breve comentario sobre el triunfo de España en la Eurocopa, aunque sin abusar, que puede haber gente detrás esperando. Hay aplicaciones para gestionar el almacenamiento de aplicaciones y aplicaciones de emisoras que se oyen peor que si la sintonizas por internet o por una radio tradicional. Hay aplicaciones utilísimas, ya está dicho, pero no faltan los que quieren vernos obedecer con aplicación. Aplicadamente. Se empieza utilizando una aplicación para gestionar a tus vecinos y se acaba no dando los buenos días.

Aplíquese, hombre, invente una aplicación para concertar con su familia la hora de ir a la playa o que planifique los turnos de la siesta en el sofá del apartamento de verano, ahora que hay hiperpoblación en él, con su cuñado, un primo, los sobrinos y una señora del interior que nadie sabe cómo ha llegado hasta la cocina. Si viviera Larra parodiaría las aplicaciones, aplicaciones que también pueden decir vuelva usted mañana, como en aquel célebre artículo denunciando la burocracia y las trabas tan españolas. O a lo mejor alguien lo acusaba de estar difundiendo bulos. Parece que nos están diseñando un mundo fácilmente complicado.