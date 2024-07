La continuidad de Sima

Yankuba Sima machaca el aro ante el UCAM Murcia. / ACBPHOTO

Hace casi 40 años que Abdoulie Sima y Sajo Fatty llegaron desde Gambia en busca de un futuro mejor. Se instalaron en Girona. Su padre pronto encontró trabajo en un locutorio telefónico y su madre trabajando en la sección de inmigración de Cáritas Diocesana. Lo suficiente para formar y mantener una familia de 7 hijos, todos nacidos en España.

El deporte pronto llamó la atención de los Sima y todos apostaron por el baloncesto, menos el pequeño Yankuba, que al igual que su ahora entrenador Fran Vázquez, decidió probar con el fútbol.

Otros artículos de Mel Otero La libreta del duque de Chantada Tócala otra vez, Juanma La libreta del duque de Chantada La tristeza del ganador La libreta del duque de Chantada En el nombre de Marcin

El físico y sus habilidades pronto les colocó a ambos en el camino del balón naranja para felicidad de todos. Una vida tranquila, sin lujos pero sin necesidades, que se vio golpeada con la realidad al visitar a su familia en África cuando tenía 14 años.

«Me cambió la vida. Me hizo valorar más lo que tengo. Aquí crecemos pensando siempre en querer más y más. No valoramos lo básico. Tener recursos y dinero para cuidar la salud, tener un techo y una cama donde dormir… Allí mucha gente no tiene esas cosas. Y, sin embargo, son felices con pocos recursos» recordaba en una entrevista en Gigantes del Basket. «La humildad te hace abrir los ojos. Tomar conciencia de esa realidad te prepara para afrontar cualquier contratiempo».

Esa experiencia le ha ayudado a conllevar un montón de cambios en su carrera deportiva y una gran inestabilidad a su regreso de Estados Unidos. CS Santa Eugenia, Sant Josep, la CBA de Rob Orellana, Country Day HS, La St. John’s de Cris Mullin, Oklahoma State, Manresa, Breogán, Ourense, Venecia y en enero de 2023, el Unicaja de Málaga. Si cumple el contrato que acaba de firmar, Yankuba cerrará el periodo de más estabilidad deportiva de su carrera.

Sima es un jugador básico para el crecimiento de Unicaja. A sus 27 años es todavía un jugador en progresión y aporta a Ibon Navarro un perfil que no tiene y que es difícil de conseguir estando fuera de la Euroliga. La salida de Lima le da más espacio en la cancha y debe aprovecharlos para continuar con su progresión. La estabilidad y el ambiente que se respira en el equipo debe ayudarle.

A estas alturas de verano y después de las renovaciones, el club tiene 12 jugadores para disputar la jornada 1 de la liga ACB. Tyson Pérez llega a la entidad de Los Guindos y salen Augusto Lima y Will Thomas. Todavía falta al menos 1 movimiento para los 13 que quiere el entrenador vasco, previsiblemente un 5, que yo aún creo que puede ser Balcerowski. Ataman no lo ha utilizado la pasada temporada y lo retiene porque ahora mismo sólo tiene un pívot sano en la plantilla, el ex cajista Mathias Lessort. Si consigue fichar lo que quiere podría liberarlo al final del verano.

La otra incógnita es Dylan Osetkowski y sus problemas. Dependiendo de la sanción que le caiga puede pasar de todo, y esperamos tener pronto una resolución porque si no es así, el gran damnificado de esta situación sería el club que en este caso no tiene ninguna culpa. La justicia lenta no es justicia. Carpe Diem…