Hacer cosas con tu padre

"Hay un hilo invisible que, echando la vista atrás, conecta todos los puntos de tu vida. Un hilo del que tirar para entender quién eres y por qué eres así" / Agencias

Escribo estas líneas sentado en un tren que me lleva desde el aeropuerto de Gatwick hasta el centro de Londres. Un viaje relámpago, de apenas 48 horas, con el objetivo de ver jugar al tenis a mis jugadores favoritos. A mi lado un amigo, dispuesto a pasar conmigo la noche en el suelo para conseguir una entrada. Pero también está mi padre, porque si no hubiera sido por él, yo no haría nada de lo que hago. Porque hay un hilo invisible que, echando la vista atrás, conecta todos los puntos de tu vida. Un hilo del que tirar para entender quién eres y por qué eres así. Si me pongo a pensar, lo que hice ayer, lo que haré mañana, y casi todo lo que me hace sentir bien son cosas que hago gracias a mi padre. Yo no estaría sentado en este tren ahora mismo si mi padre no me hubiera llevado a clases de tenis tantos días, tantos años. Si lo hacía, es porque era bueno para mí. «Piden perdón al rival si sacan ventaja de la red. Se dan la mano al final. No insultan ni engañan al árbitro. En la grada nadie dice palabrotas, son gente educada. No hay violencia. Fíjate, qué maravilla». En tres días iré, si Dios quiere, al concierto de The Corrs, un grupo de música irlandés al que yo no conocería si mi padre no hubiera puesto su mítico disco 'Talk on corners' en la casa cuando yo era adolescente. Si él lo escuchaba, es que era bueno. Porque no escucha cualquier cosa. Un día mi padre me enseñó una semblanza que publicó cuando falleció Lennon; ahora escribir es una de mis pasiones. Otro día me habló de sus colaboraciones en la radio en su juventud, siempre en temas musicales. Ahora soy yo el que, cuando puede, hace radio, y disfruto enormemente con ello. Además, de la mano de Coco, mi gran referente, alguien al que tampoco hubiera conocido si no es por mi padre, ya que fueron juntos al colegio. En el 94 hubo un día de mucho calor, 44 grados creo recordar. Mi padre había quedado para jugar al tenis con un amigo a las 17 de la tarde. No lo suspendió a pesar de que recomendaban no salir de casa. «Si hemos quedado, hemos quedado». Nunca se me olvidará. Yo soy igual de inflexible cuando me comprometo con algo o alguien. También en la elección de la mejor hora para hacer las cosas me influyó. Lo recuerdo recogiéndome del colegio y llevándome a hacer la compra. «Fíjate, a esta hora no hay nadie». O en verano, alargando el día para estar en la playa a las nueve de la noche, cuando todo el mundo se iba. «Todos se van en el mejor momento, ¿no te das cuenta?». Yo, si voy a la playa, es a esa hora. También me enseñó a hacer fotos que cuenten una historia: «En la foto debe salir algo que en el futuro haya cambiado. Y una persona. Nunca se hacen fotos solo a las cosas, tiene que haber gente, sino, es una postal, para eso vas y la compras y no gastas una foto del carrete». No decir palabrotas, escuchar la radio por las noches, comprar el periódico en papel, participar en sorteos («Si no participas, es imposible que ganes»). Es innumerable el número de eventos a los que hemos ido juntos por haber participado en sorteos. Uno de mis placeres favoritos es jugar a las palas en la playa. Nunca lo haría si no hubiéramos jugado juntos largas partidas, donde la gente se paraba a vernos por la intensidad con lo que lo vivíamos bajo la orgullosa mirada de mi madre en la distancia. Tener detalles con la gente, hacer regalos especiales, pensados, nunca una compra sin sentido y a última hora. Los idiomas. No tendría la pasión que tengo por aprender inglés si no lo hubiera visto a él estudiando delante de mí. Preparar listas de música para un largo viaje o camisetas corporativas para todos los viajeros (antes de que eso se pusiera de moda) para tratar de que la gente se divirtiera y se sintiera cuidada, tenida en cuenta son otros de sus legados. No dejar nada al azar. Es bonito que, al hacer las cosas que más te gustan, sientas que también las haces con quién te las contagió. Cada uno tendrá su persona. A mí me gusta hacer cosas con mi padre.