Estallido de fervor popular

Cuando Dios se encarnó en la humanidad eligió a una joven sencilla y humilde de Nazaret llamada María.Su nacimiento tuvo lugar en un establo de Belén entre los más pobres de los pobres.Ya en su vida pública se rodea de hombres y mujeres pobres(recuérdese que los Apóstoles eran pescadores).No tenía Jesús prejuicios de comer con pecadores. En el evangelio se lee «No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores».También dijo «Dejad que los niños se acerquen a Mí»,«El que no se haga como un niño no entrará en el Reino de los cielos». En el evangelio de Mateo se lee «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños»(11,25-27).Viene este preámbulo para expresar la emoción vivida hace varios días en Málaga con motivo del centenario de la fundación de la hermandad de la Sagrada Cena,con una procesión extraordinaria en la que se ensalzó a la Virgen de la Paz el sábado 13 y en la que no faltó de nada, bailes por malagueñas, cantos, etc. La segunda experiencia la viví el día 16, fiesta de la Virgen del Carmen, en que todos los pueblos costeros la honraron con la típica procesión marinera en que la Virgen se embarcó, bendiciendo las aguas.Sentí gran emoción al ver cómo la gente se agolpaba en las playas para recibir a su Virgen,cómo muchas madres acercaban a sus niños pequeños al trono para que tuvieran contacto físico con María. Algunos verán en este gesto algo de superstición, yo no lo veo así, sino una auténtica fe y devoción,muestra de religiosidad popular. Muchos,quizá,no vayan a misa y sean tan pecadores como todos nosotros, pero pienso que hay que fijarse en la sencillez de un pueblo que se aglomera en torno a su Virgen, como hace más de 2000 años lo hacían con Jesús de Nazaret. Dejemos el pesimismo y negatividad y veamos la maravilla de un pueblo humilde y sencillo que vibra de emoción con su Madre del cielo.