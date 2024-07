Parte meteorológico

Hay un género periodístico en boga: meterle miedo a la gente con el calor. Las olas de calor se subían antes a los titulares cuando la actualidad flaqueaba. Ahora se suben postergando la oreja de Trump, la mujer de Sánchez, los ERE y hasta la Eurocopa si se descuida.

-Es usted un poco exagerado.

-Ponga la tele.

De toda la vida, la información meteorológica ha sido interesante y ha proporcionado audiencia Pero hoy en día, hay programas del Tiempo que tienen un Telediario y no telediarios que tienen un espacio para el tiempo.

Está tan de moda el género periodístico del ¡qué calor va a hacer, señores!, que hasta está produciendo esta columna, redactada con calor, al calor de la actualidad pero no en caliente. En invierno, las cadenas compiten por exponer a sus reporteros a las inclemencias. Los vemos haciendo entradillas con olas gigantes detrás, bajo aguaceros, con botas de agua, en un descomunal nevazo o con paraguas en ristre, a la par que micrófonos, ahuyentando un vendaval. Pero en verano las teles son más dadas a ponernos mapas con símbolos fogosos y soles como un sol. Será que los reporteros se les murieron de tan crudo invierno o que están de vacaciones. Ya mismo habrá periodistas especializados en frío y periodistas especializados en calor y a los que ni frío ni calor, que prefieran hablar o escribir de la primavera o el otoño les dirán equidistantes o tercera España o comprados. O vendidos. Y la gente dirá: oiga, pero usted qué hace hablando del frío que hace en Teruel si usted de lo que sabe es del calor abrasante de Écija. No sabemos si estarán mejor pagados los unos o los otros. Desde luego, a los que hablen del calor les hará menos falta gastar en ropa, aunque no ha de ser menor su gasto en cerveza, helados o aire acondicionado. Los jefes de redacción, y en general en la vida, son sin embargo más de entretiempo y a veces van por la vida ahí, tan ricamente, ni frío ni calor. Hay que resguardarse de la calor pero también de la brasa que proporcionan ciertos mensajes informativos. Por reiterativos o reiterantes. Da más calor tanta advertencia. Un día eres joven y al siguiente te preocupa qué tiempo va a hacer. Los que solo consumen televisión a la carta quizás no tengan estos problemas, aunque sí tendrán agobio por tantas series de narcos y tiros, de violencia y estulticia. Hay quien escucha el parte meteorológico como quien atiende a un parte de guerra. Luego actúa en consecuencia. O sea, coge prisioneros o coge un bañador. Eso sí, bien informado.