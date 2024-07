Déjenme ser español

Cada vez tengo mas necesidad de ser español. No hay nada peor que el sentimiento de inferioridad, que suele a veces travestirse en uno de superioridad. Como está sucediendo en Castilla y León. Sentir el orgullo de ser español y castellano, en este país donde he nacido es sentir la vida con libertad, derechos e igualdad, seguridad y progreso.

No conozco ningún castellano leones que no sienta ser español, por mucho que algunos renieguen de serlo y vivir en un país libre y democrático. La democracia, como muy bien sabemos, siempre ha estado en peligro. Hoy el enemigo no se llama imperio o capitalismo, sino se llama ideología, algunas destruyen el uso de la razón y eliminan la capacidad de pensar en ser libres, porque no soportan la libertad.

La verdad con libertad es un derecho de la democracia. La mentira es un engaño ideológico autoritario. ¿Se puede vivir en un país de transgresiones permanentes? En una España grande y libre. No, ¿Del antihumanismo de décadas anteriores o del pluhumanismo actual? ¿Qué diferencia hay? Que el primero proclama la muerte del sujeto. Y el segundo la muerte del humano. Las dos transgresiones, hoy, las suelen implantar los dictadores o caudillos hispanos. Como en Venezuela, Cuba y alguno más, todos antidemócratas. En estos se fijan en el espejo cada mañana algunos de nuestros dirigentes actuales, que no quieren ser ni españoles ni demócratas. Sino reyezuelos bananeros como ellos. Por eso yo necesito la necesidad de seguir siendo español de todo el territorio de España. Para que no me dominen estos «amos» periféricos. Ya lo dejo escrito Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno posible, a excepción de todos los demás que sean probado. Con esto se puede decir que, en realidad, este es el mejor sistema posible. Para que no haya amos, ni esclavos.