El valor de una bala

Pues vamos dejando atrás siete días en los que quizá cambió el mundo. Sucedió en domingo, el 14 de este julio (otrora Quintilis), en Butler (Pensilvania). Ahora se arrepiente Biden de haber puesto a Trump ‘en la diana’, lo que hacían algunos en el País Vasco con los que se atrevían a llamarse españoles. Bueno, y ese mismo día algunos titulares se referían a un ‘aparente’ tiroteo, ni el honor de un intento de asesinato le dejaban a la bestia negra del establecimiento. Si hubieran disparado a Biden, qué fácil sería construir una teoría de la conspiración, pero se trata de Trump, y es otra historia. La presión es cada vez más fuerte sobre todos los que se atreven a pensar con su propia cabeza. Hace poco sucedió lo mismo con el atentado al primer ministro eslovaco, Robert Fico, que es prorruso, entonces el dedo que aprieta el gatillo es… El fango parece que no solo está en esta parte de la tierra, el sol en su cenit lo ilumina todo.

Ahora ya no se pelea nadie por suceder al achacoso comandante en jefe, que le partan la cara a él. Incluso prepara un plan legislativo contra el Supremo tras los fallos a favor de su rival, respeto a la Justicia, sí. De allí vino Orban, de entrevistarse con el próximo presidente de los EEUU (si no logran asesinarlo antes, claro) con un plan de paz bajo el brazo que no le ha gustado nada a la élite bruselense, que le boicotea, aunque detente la Presidencia del Consejo. Y se vio con Zelenski, Putin, Xi, Trump, igualito que Josep, vamos. Hasta Zelenski se ha adelantado a convocar una segunda cumbre de paz, antes de que lo haga el de Queens, Nueva York. ¿Y qué decir de la penúltima confusión de Joe en la cumbre de la OTAN, «presidente Putin» por Zelenski?

Pero aquí se habla de otra cosa, del nuevo concepto de delincuencia constitucional; de hecho, los discrepantes del TC dicen que se «transmite que la corrupción política es un medio válido». Estoy con Da Vinci, hay tres clases de personas: aquellas que ven, aquellas que ven lo que se les muestra y aquellas que no ven. Por ejemplo, que no te pase lo que a Nacho Cano. También el TS constata que Interior actuó de forma ilegal con De los Cobos. Pero el mayor enemigo del coronel no es Marlasca, es el tiempo, que gana todas las batallas.

Y sigo Parque arriba mientras pienso en el obseso de la cerámica que ve «pastiches plásticos» por todos lados, como en el noroeste de la plaza de la Merced, en Picasso I, II y III, cuando se trata de magníficas piezas decorativas de la identidad cultural de España desde Turina, Falla, Cervantes… a Picasso, por supuesto… El maestro Yuri Chuguyev, al frente de estos restaurantes, sabe lo que hace, y lo hace mejor que los ayunos de conocimientos.

Pero en La Deriva no se enteran bien. Pide un cliente la carta y le ponen un mantelito de plástico de esos al uso con los cubiertos, pero si no he decidido si voy a comer, solo he pedido la carta… antes los bueyes que la carreta. Quieren amarrar al potencial comensal, y se equivocan, Antonio.

Al almuerzo de Promesa, ella viene indignada y dispara a bocajarro con la contratación de una central de medios, para que esta haga el reparto de la publicidad institucional, y así la operativa ya no es pública, porque no se contrata a los medios directamente, y el intermediario asume el papel de tapadera. Por supuesto, la central le presenta al gobierno de que se trate su reparto de la tarta y este da el ok o modifica algunas partidas. Una forma de burlar la transparencia, hay otras, claro. Pasa a derecha e izquierda, aquí a derecha. Nos sirven Soplo, de Rafael Cambra, garnacha valenciana, y nos hacemos la pregunta, ya clásica, de si funciona bien la democracia porque no funciona. Efectivamente, y es uno de los misterios de esta, como la sonrisa de la Garbo. Dámaso Alonso lo quiso así:

«La puerta, franca.

Vino queda y suave.

Ni materia ni espíritu. Traía

una ligera inclinación de nave

y una luz matinal de claro día.

No era de ritmo, no era de armonía

ni de color. El corazón la sabe,

pero decir cómo era no podría

porque no es forma, ni en la forma cabe». n