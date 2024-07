Criaturitas de la mar

Bañistas y turistas disfrutan de la playa de La Malagueta. / Álex Zea

Lunes. El interior del Aranda es un oasis a esta hora temprana, dos churros y un mitad. Algún día le dedicaremos un artículo a la importancia del vasito de agua. El ventilador del techo proporciona un frescor inopinado y el silencio es intenso. Un señor bigotón pide un poco más de leche. Yo creo que a este señor bigotón lo ha puesto ahí el destino para que yo lo saque en estas anotaciones semanales, que a veces se pueblan de personajes conocidos y otras de anónimos. Con el último sorbo de café (buen ejercicio para un taller de escritura describir qué se siente) comienzo a leer una columna de Valentí Puig, veterano e ilustrado mallorquín madrileño del que caté hace unos años unos diarios sabrosos. La columna va sobre el verano, los chiringuitos, el gazpacho. Dice: «Quien sabe, si con tanta especulación sobre las mutaciones de la inteligencia artificial, veremos una rebelión de robots y desaparecerá el camarero de chiringuito que nos cuenta chistes, aunque sean malos».

Puig degusta «el primer tinto con gaseosa» del verano a una altura en la que el verano ya ha avanzado bastante. El texto me recuerda a un nutritivo libro de conversaciones entre Puig e Ignacio Peyró, escritor y director ahora del Instituto Cervantes en Roma, que no sé dónde habré puesto, tal vez ya en la segunda fila de alguna balda. Se hacen pocos libros de conversaciones para lo mucho que hablamos. Tengo que indagar a ver si Peyró anda por Marbella también este verano. Salgo a la calle a encarar los afanes del día. Yo no sé esa manía de resistir la tentación de volverse a casa, enchufar el aire acondicionado y apagar el teléfono.

Martes. Escribo un texto editorializante, una columna, una columna de adelanto y un perfil de Nacho Cano. Por cada línea que uno escribe habría de leer un libro. Qué bien me ha quedado esto.

Miércoles. El hallazgo del verano es el gazpacho de lechuga, en el Parador Playa de Benalmádena. Con una ostra al natural medio flotando en el centro del cuenquín. Frescor sabrosísimo. Tampoco está nada mal la idea de echarle a la ensaladilla rusa unos taquitos de pulpo a la gallega. Va uno pensando en estas innovaciones gastronómicas desde el palco que supone este establecimiento, con toda la mar enfrente y sus diversas criaturas, su variada fauna a la vista: balandros, hidropedales, tablas, veleros, boyas, catamaranes, un crucero a lo lejos y hasta un yate muy aparente. Catamarán suena a animal prehistórico temible. El mamut fue mordido salvajemente por el catamarán. De vuelta al trabajo pienso en la antigua N-340, casi una calle ya, de Málaga a Manilva, como un territorio pop, literario, con tramos que podrían recordar a Los Ángeles o a Benidorm o a Niza o a todo eso a la vez. Diviso un cartel en el que pone: Playa nudista. Y al lado, dos conductores discuten por un sitio que va a quedarse libre. Pienso que ganará la discusión el que más ansíe quedarse en pelotas. La vida es a veces cuestión de desear las cosas con toda tu alma. O sin toda tu ropa. Como este dietario lo leen niños no diré cómo fue mi experiencia última en una playa nudista. En el Algarve.

Jueves. Sevilla. Voy un poco acongojado por las noticias sobre el calor. Tren vacío, aire a tope. De ahí al taxi y al plató. No es para tanto, me digo. Yo soy muy de decirme cosas. Cielo muy nublado. Hace bochorno, me dice la maquilladora. Yo en los platós sudo sin necesidad de que haga calor. De vuelta a casa sí me aplasta el cansancio y la alta temperatura. Pienso en el gazpacho de lechuga refrescante mientras mastico un sandwich de plástico. En el tren leo un artículo de Azorín sobre las erratas. De 1930. Azorín insta a los autores a «escribir a máquina» para no torturar a los de la imprenta y para aminorar las erratas». Cuenta el caso de una editorial que exponía en una cristalera, hacia la calle, páginas para que la gente las localizara. Aún así, salían.

Viernes. Pájaros, con Luis Zahera y Javier Gutiérrez. Road movie interesante, un mano a mano entre dos grandes actores. No aporta nada la discapacidad en el habla del personaje de Zahera. Dice un crítico que Gutiérrez tiene esa capacidad que tenían los grandes de Hollywood de mantener un buen rato los ojos húmedos pero sin soltar la lágrima. Tal vez hubiera sido mejor que Zahera hiciera el personaje de Gutiérrez y viceversa. O no.