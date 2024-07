La nueva internacional

¿Cuál es la línea de puntos que une al populismo de extrema derecha europeo, a Trump, al régimen de los Ayatolás de Irán y a Vladimir Putin, entre otros? En apariencia sería un escaso aprecio por las formas conocidas de democracia y sistema de derechos, pero yendo de veras al fondo, o sea, al fondo del fondo, lo que hay es una afirmación del modo patriarcal de vida que se defiende de la emergencia femenina, en la que ven una ruptura con el orden conocido y con su propia posición en todos los niveles (de la familia al poder político). Tal vez deberíamos ir buscando un nombre a esa alianza transversal implícita, que no necesita tratados ni acuerdos políticos o militares: cruzando un par de frases los interlocutores ya saben si están o no del mismo lado. No hablemos de machismo, rótulo demasiado manido y algo chusco. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de «internacional androcrática»?

