El recuerdo y las ciudades

Un bloque de apartamentos turísticos en Málaga / ÁLEX ZEA

Estamos viviendo una época en la que la ciudad parece no querernos, nos pone trabas, nos sube el alquiler, en definitiva, nos echa. Ahora mismo, a un trabajador con un sueldo medio le es imposible acceder a una vivienda en su ciudad, cerca de los suyos. Hemos vuelto a vivir como hace cincuenta años, como nuestros abuelos, a los que comprar un piso les costó años y años de esfuerzo. Se suponía que ellos harían el trabajo difícil para que a nosotros nos tocara algo más sencillo, ya que al haber, en muchos casos, accedido a unos estudios superiores, nuestros ingresos iban a ser mayores que los suyos y no íbamos a tener que invertir años para comprar nuestra primera vivienda. Siento ser portadora de malas noticias, pero esto no ha sido así. Es más, somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres, ya que nuestro poder adquisitivo ha bajado porque la vida no ha dejado de subir. Ha subido la cesta de la compra, el combustible, el alquiler, pero no han hecho lo propio los sueldos. Ahora mismo la gente se ve obligada a regresar a casa de los padres, o a compartir un piso con tres desconocidos como cuando tenían dieciocho años y se marchaban a estudiar, pero teniendo veintimuchos y sin perspectivas de mejorar su situación habitacional.

Lo que sí sé, con una cierta seguridad, es que una ciudad no es solo un parque arquitectónico de edificios y calles, una ciudad es su gente, sus costumbres, sus cafeterías de siempre, su manera de hablar, su forma de marcar el tiempo. Ahora, ya casi nunca bajo al centro de Málaga, pero cuando lo hago veo que se ha convertido en una amalgama de turistas que arrastran maletas, hay un hotel en cada esquina y más de un piso turístico en cada bloque, no se escucha hablar andaluz con esos rasgos dialectales que solo estaban presentes en zonas de la ciudad como la Trinidad o el Perchel. No reconozco mi ciudad, van cerrando los locales de siempre y en su lugar abren un Starbucks o un Bershka consiguiendo así que todas las ciudades sean iguales, que se borre hasta perderse la idiosincrasia de cada pueblo. Con esto no digo que los turistas deban irse, está muy bien que quieran venir a conocernos y comprobar ‘in situ’ nuestra grandeza cultural, lo bueno que es nuestro clima, lo bien que está aquí el sol, que nunca quiere irse. Sí, que vengan, pero que esta ciudad siga siendo lo que es y teniendo sus rincones y sus bares y tiendas de siempre para que nuestros hijos los conozcan de mano de sus abuelos y, cuando ellos sean abuelos, hagan lo propio con sus nietos.