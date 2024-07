Un armisticio político en el Paseo de Sancha

Reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno. / Álex Zea

Los parroquianos más recalcitrantes de La Bodeguilla continúan sumidos en cierto letargo dialéctico. Y, puestos a buscar las causas de la extraña apatía a la que se han abonado bajo la excusa de que julio avanza sin frenos hacia el paralizante agosto, puede ser que el calor no lo explique todo. También cabe la posibilidad de que se sientan desubicados. Que no terminen de aclimatarse al moderno chiringuito al que se ha mudado El Tabernero, para serle infiel a la canícula que acecha en la habitual ubicación de esta barra imaginaria en las proximidades de Los Montes. Ahora, todos tienen una playa de Torremolinos en el horizonte. Incluso, se divisa a lo lejos el hotel en el que las Nuevas Generaciones del PP nacional se citaron durante el recién consumido fin de semana, con Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y varios lugartenientes de la plana mayor de Calle Génova incluidos en diversas conferencias y mesas redondas. «Allí fue dónde los tuyos fueron a la Escuela de Verano, los imagino a todos con un cuaderno de esos de ejercicios pensado para las tardes sin piscina y con una gaviota tatuada en la portada», le comentó de sopetón a Paco El Patriota uno de los dos socialistas de carnet -un susanista y un sanchista para ser concretos- que frecuentan la tertulia. Para no andar con rodeos, se lo ha soltado el que se circunscribe a la segunda de las etiquetas, la que tiene controlado el aparato de Ferraz. O sea, El Cultureta, que había sido de los primeros en llegar. Traía bajo el brazo un ejemplar del espectacular número que hace unos años la mítica Revista Litoral -asentada igualmente en Torremolinos- le dedicó al mundo de los trenes. Era su manera de reincidir en la irreverencia con la que suele reaccionar ante esos grandes proyectos que se eternizan en el tiempo, mientras derrochan tinta y debates guadianescos. «Tren, camina, silba, humea, acarrea tu ejército de vagones, ajetrea maletas y corazones», declama al recitar un poema de Antonio Machado que florece entre sus páginas.

Eso sí, su numerito sobre el tren litoral -o de la Costa, que así es como hasta los del Gobierno le llaman de repente- no tiene mucho éxito. Los demás lo condenan a la indiferencia, como si desaprobaran otra de sus puestas en escena. Y, luego, intentan sin apenas conseguirlo seguir la conversación por dónde la habían dejado la semana anterior. Se habían quedado en las vísperas de esa ‘cumbre’ de movilidad en la Subdelegación del Gobierno de la que ha salido un derroche de buenas intenciones y de diplomacia, al que no acostumbran las instituciones gobernadas por el PP y el PSOE cuando comparten la misma mesa alargada.

Y, por pura inercia, El Tabernero incumple la prohibición temporal del escepticismo que habían pactado para no apestar incluso en verano a club de cascarrabias: «En vez de una reunión, parecía un armisticio, el armisticio político del Paseo de Sancha, prometemos el tren de la Costa del Sol como tantas otras veces o hasta lo de las bonificaciones del peaje de la autopista -que para eso estamos en tiempo de rebajas- y todos contentos; sólo faltó que por megafonía alguien proclamara próxima estación las vacaciones».

El Tabernero se queda a gusto tras su perorata. Y, enseguida, Juan El Rojo se armó de sarcasmo para discrepar con él y garantizarle que «ni mucho menos se fueron de vacaciones». «Esta vez, el previsible guion le repartió a los representantes institucionales los papeles de polis buenos y, al día siguiente, puso a los líderes orgánicos de polis malos a cacarear cosas bonitas como si no hubiese un mañana», apuntó.

Y, en estas, echó mano de las manifestaciones del socialista Dani Pérez, con las que dijo que el acuerdo para impulsar el tren litoral había sido por obra y gracia del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y le solicitó al PP que «se sume al diálogo, al talante y al trabajo conjunto». «Le pedimos al PP que deje de estar siempre pataleando, dando patadas en las espinillas. El PP siempre está anclado en la pelea. Quiero decirle a la señora Navarro que el Gobierno de España cumple con la provincia y que si ha podido salir adelante este asunto es porque no ha habido nadie que haya querido dinamitar. Invitamos tanto al señor Bendodo como a la señora Navarro a que dejen la confrontación y se sumen a este acuerdo histórico», recalcó Pérez.

Lo dijo más o menos a la misma hora del pasado jueves en la que la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, vino a defender que «toda la presión» ejercida estos últimos meses por su partido había hecho prácticamente el milagro y que le habían dado la vuelta al calcetín «negacionista» del PSOE. «No estamos dispuestos a que podamos llegar a una situación de parálisis por el análisis, no vamos a permitir que ninguna mesa de trabajo dilate o ralentice la aplicación de las medidas de movilidad que Málaga necesita de manera urgente; esa presión que hemos ejercido entre todos ha sido la responsable de que, en pocos meses, hayamos pasado del negacionismo y del «no» a todo al «sí» a todo, del no vamos a hacer nada y de los desplantes del ministro de Transportes Óscar Puente, a poner al Ministerio a trabajar en todos los frentes». «Hemos pasado de la ignorancia y las dudas del secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez, con el tren, de su mareo a la perdiz, a ponerse al frente de la pancarta, cosa a la que ya nos tiene acostumbrados», añadió. Y además de en el líder del PSOE de Málaga, Dani Pérez, también personalizó en el diputado malagueño Nacho López o en la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero «el giro de 180 grados» que a sus ojos han tenido que dar los socialistas para retomar la vía que anhela el complejo tren litoral.