SOSTIENE AYUSO

En la investigación al músico Nacho Cano, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se apunta a la teoría conspiranoica y sostiene que el Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, busca «la destrucción personal con fines políticos y eso es simplemente estalinismo», que se manda «un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir» y que «la libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno, ni atacar al adversario político con las herramientas del Estado. Es propio de países que han perdido la libertad». ¡Ahí es nada! Y lo dice Ayuso del PP, un partido que, durante el mandato de «M. Rajoy» y con dinero público, instauró una policía patriótica para destruir pruebas incriminatorias de su propia corrupción, urdir pistas falsas contra la oposición, y espiar, por rivalidad política, al menos a 55 diputados de Podemos de manera reiterada y prospectiva. Esto sí que es estalinismo, no lo de su amigo Nacho Cano al que la policía investiga por una denuncia, con visos de veracidad, por llevar a cabo prácticas laborales irregulares.

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga

ESPAÑA REINA EN EUROPA

Dos de los principales, perdón, más difundidos diarios de Madrid, consagran casi toda su portada al mismo gran titular: «España reina en Europa». Como buen español me siento muy orgulloso, hasta que finalmente constato que no ganamos en democracia, cultura o economía, sino en dar patadas, generalmente a un balón, y ganar por ello cifras millonarias un puñado de jugadores y quienes los manejan (los managers, claro). Mientras, nuestra población, muy entrenada a distraerse con eso, sufre problemas de alojamiento, coste de ciertos productos de alimentación, falta de atención médica, huelgas de maestros mal pagados, etc.

Martín Sagrera Capdevila. Málaga