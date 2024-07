Nuevos tiempos políticos para Andalucía

Quince años después, el escandaloso caso de los ERE en Andalucía esta llamado a quedar en humo. Se desinfla tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre Manuel Chaves y José Antonio Griñan, los dos expresidentes de la Junta que personificaron, en su momento, la «cacería polititica», en palabras de Chaves, que la derecha y la ultraderecha montaron para desalojar a los socialistas de la Junta de Andalucía. Ni hubo trama, ni se enriquecieron, desmontando casi 17 años de instrucción, con toda la plana mayor del conservadurismo judicial cercando a políiticos socialistas que se vieron maltratados y acusados sin pruebas, Así lo evidencia el dictamen del TC que estima total o parcial los recursos presentados. Quedan por sustanciar algún recurso todavía pero todo indica que seguirán por el mismo camino. Es cierto que hubo ilegalidades en la gestión de una parte de los ERE pero sólo afectaría a una pequeña cantidad de unos 68 millones de euros porque, el resto, hasta los 680 millones de euros se concedieron de forma reglada. Beneficiando a miles de trabajadores, algunos de los cuales siguen cobrando las pensiones por el actual gobierno de Moreno Bonilla. A la vista de los hechos reales, avalados con datos comprobablres, no hay justificación alguna para seguir soteniendo que el caso de los ERE es el de «mayor corrupción de España» y menos que lo sostenga un partido como el PP con las alforjas llenas a rebosar de dinero en negro, comisiones, sobres en B y sedes pagadas con dinero no declarado, con discos de ordenador triturados para borrar huellas. Un poco de vergüenza no vendría mal.

No es fácil que el PP andaluz, el sindicato fascista Manos Límpìas y el partido ultra Vox den marcha atrás, aceptar el dictamen del Tribunal Consttuicional y reconocer que se equivocaron y tan sólo los impulsó echar a los socialistas del poder. No lo harán. Hay que tener clase política y no parece que la haya. El calvario atravesado por los condenados les importa un carajo y haber machacado la dignidad de los imismos es consustancial de una forma de hacer política totalmente reprobable. En la trayectoria personal de los condenados que yo conozco por mi actividad profesional como periodista, la dignidad, honestidad y capacidad de gestionar lo público con eficacia y honor es el signo que tienen grabado a fuego. No me veo a Chaves y a Griñan, a altas horas de la madrugada y con whisky en la mano, llamando a Magdalena, a Carmen Martínez Aguayo o a Gaspar Zarrías insinuándo cómo distribuir los ERE y a quien beneficiar. Hubo bulos y falsedades en los panfletos periodísticos que nos asolan que llegaron a afirmar, sin pudor y con toda la caradura del mundo, que tanto Chaves como Griñan eran reos de sus amigos y familiares.

En aquellos años cuando se empezaron a poner en marcha las ayudas contempladas en los ERE, con ley de presupuestos aprobada en el Parlamento andaluz por todos los partidos, Andalucía, como el resto de España, padecía la crisis económica más dura conocida, con miles de trabajadores en paro, sin ingresos y con hambre. Corría el año 2008 y fui testigo personal de cómo en el Gobierno se vivieron momentos muy angustiosos, asateada Andalucía por la desesperanza. Po eso cuando fueron malacusados los dos expresidentes sentí en mis carnes, en mi alma y corazón el alarido de la impotencia y más viendo sus caras sentados en el banquillo de la ignominia. El estado garantista que tenemos nos da derecho a pensar que no todo es tabú en esta eterna historia que ha sido el caso de los ERE. Y viendolos en el banquillo no pude evitar echar la memoria atrás y recordar momentos históricos recientes e inolvidables donde ellos y ellas fueron piezas esenciales en los cambios habidos. Tengo para mí que fueron quienes modernizaron y transformaron Andalucía siguiendo la senda que iniciaran Plácido Fernández Viagas, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. Manuel Chaves y José Antonio Griñan avanzaron en algo más que ya iniciara Escuredo, la búsqueda de la identidad andaluza y su asentamiento como comunidad con arrolladora personalidad dentro del contexto nacional.

Es cierto, y lo recuerdo con profundo dolor, lo que, en su día, me dijo otrora cualificado y poderoso dirigente del partido socialista: «No hay que meterse en el jardín de los ERE». Por desgracia y desde que se iniciara la instrucción sumarial por la jueza Mercedes Alaya no fueron pocos los dirigentes del PSOE, aquí y en Madrid, que miraron hacia otro lado, sin querer hacer un relato de unos hechos donde era manifiesta la «cacería política» de la derecha, ejercitada en la necesaria estrategia para echar del poder al PSOE. Y les funcionó porque tras las elecciones de 2018 llegaría a la presidencia de la Junta el malagueño dirigente del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, el primero de una larga pléyade de dirigentes populares que se alzaron con el poder teniendo el apoyo del partido ultra Vox.

Los socialistas se verán obligados ahora a diseñar y estrategias con un nuevo relato, sin los miedos y acojone en que se vieron inmersos durante muchos años. El PSOE en el caso de los ERE no supieron estar en el lugar que corresponde a un centenario partido, baqueteado en una y mil guerras. Gran parte de sus dirigentes, al menos por lo que conozco, sabían de la inocencia de los dirigentes socialistas imputados y sentenciados, acatando la sentencia de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, pero sin dar los pasos exigibles para demostrar la manipulación y la gran mentira que ejercitaba, con desfachatez, la derecha y que estaba llevando al desmorone social y político a quienes habían sido piezas fundamentales en la transformación de la comunidad andaluza y dirigentes máximos del PSOE. Menos mal que la entereza y la capacidad intelectual; la dignidad, honestidad y honradez de quienes se sentaban en el banquillo era, y es, su mayor valor. ¡Que no se olvide, por favor!