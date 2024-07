Del verano me gusta el azul terco del cielo, el aire fresco interrumpiendo el infierno, el sonido de los pájaros tan callados en invierno, la luz estirando el día, las cortas y alargadas noches, las calles vestidas de algarabía, la gente celebrando el tiempo a pesar del tiempo, me gustan los niños corriendo por la orilla, salpicando arena, agua y alegría, las ciudades llenas de visitas, las casas más habitadas que nunca rompiendo con la rutina igual que la calma la rompe en las que se quedan vacías. Me gusta el silencio informativo, que casi todo ocurra en segundo plano, o en otro mundo, y se nos susurre la actualidad, por más que grite; me gusta el ritmo pausado mezclado con las prisas, los helados a media tarde, las caras morenas, las miradas encendidas. En verano me gusta recorrer las esquivas esquinas del sábado y acurrucarme hasta el domingo bajo la sombra de una buena compañía, el tinto de verano, los calamares en su tinta, los espetos en las manos, la caricia de recuerdos alejados y aliñados, la dulzura en la boca de los sueños que aún sonríen.

Del verano me gusta el sabor a sal en la lengua, el amor en falda corta, el corazón desabotonado, el acento andaluz en la luz del sol, el gazpacho de la abuela, me gusta hasta la letra de la canción más ñoña, cualquier melodía tonta, la bandera blanca en la ropa, el amarillo chillón de la mañana, el rojo ronco atardeciendo y el negro tintineante en las burbujas de la noche. Del verano me gusta el ombligo de tu mundo a simple vista, los sentimientos sofocando al calor, el sudor de las manos dando palmas, esos pasos desdiciendo con un baile improvisado al destino predecible y el olor a flores secas en tu pelo húmedo.